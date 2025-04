Fonte foto: Shutterstock

Google non intende rallentare lo sviluppo di Gemini. Il futuro dell’azienda è legato a doppio filo allo sviluppo di servizi sempre più efficienti e completi in grado di garantire agli utenti la possibilità di sfruttare, al meglio, l’intelligenza artificiale. Al centro della strategia di Big G c’è proprio Gemini. Le novità in arrivo sono tante, come già abbiamo visto nei giorni scorsi e molto presto l’AI sarà in grado di analizzare video e, in futuro, riceverà tante nuove funzioni, diventando sempre più completa e in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

Il futuro dell’assistente AI

Ad anticipare il futuro di Gemini è stato il CEO di Google DeepMind, Demis Hassabis, nel corso di un’intervista con 60 Minutes. Uno degli obiettivi futuri per Gemini è rappresentato dalla trasformazione del chatbot in un vero e proprio agente AI, in grado di agire in autonomia e di affiancare gli utenti in modo sempre più completo.

Si tratta di uno step evolutivo importante che permetterà al chatbot AI di diventare ancora più utile. Nel ruolo di assistente proattivo, infatti, Gemini potrà aiutare le persone nello svolgimento delle attività quotidiane, andando a offrire un’assistenza ancora più completa ed effettuando operazioni in completa autonomia.

C’è anche Project Astra

Una delle evoluzioni di Gemini è strettamente legata all’integrazione con Project Astra. L’obiettivo di Google è consentire alla sua AI di poter “vedere” le immagini sullo schermo dello smartphone oltre a poter dare uno sguardo al mondo esterno tramite i sensori fotografici degli smartphone.

In questo modo, Gemini può diventare ancora più completo, andando a raccogliere informazioni in tempo reale in merito a quanto l’utente sta visualizzando sullo schermo dello smartphone o sta catturando con le fotocamere del proprio dispositivo. L’AI sarà in grado di elaborare i dati in tempo reale, fornendo assistenza all’utente e rispondendo a domande legate alle immagini e al flusso video in elaborazione.

Le prossime evoluzioni di Gemini saranno graduali. L’assistente AI di Google continuerà il suo programma di crescita e, mese dopo mese, inizierà a ricevere nuove funzioni, con l’obiettivo di diventare sempre più completo.

Ricordiamo che tra circa un mese è in programma la nuova edizione di Google I/O, evento che, come da tradizione, sarà sfruttato dall’azienda americana per fornire alcune anticipazioni in merito alle novità in arrivo per il suo ecosistema. Questo potrebbe essere il palcoscenico giusto per mostrare al mondo, in anteprima, quelle che saranno le prossime novità in arrivo per Gemini. Ne sapremo di più, molto probabilmente, già nel corso dei prossimi giorni.