Gilles Villeneuve, il ricordo a 40 anni dalla morte

Qualifiche per il Gran Premio del Belgio, 8 maggio 1982: il pilota canadese Gilles Villeneuve, 32 anni, perde tragicamente la vita in un incidente. A quarant’anni dalla scomparsa, è stato annunciato un documentario dedicato al celebre pilota, in uscita prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

Villeneuve Pironi, questo il titolo del documentario Sky Original, non sarà in realtà dedicato soltanto allo sportivo canadese, che veniva soprannominato l’Aviatore. Come suggerisce il titolo, il progetto verterà anche su un altro talentuoso pilota di Formula 1: Didier Pironi, francese di origine italiana che, dopo essersi ritirato dall’automobilismo in seguito a un serio incidente, ha perso la vita nel 1987 durante una gara motonautica. Il documentario sportivo – attualmente in produzione nel Regno Unito, Canada, Francia e Italia – è realizzato da Noah Media Group per Sky Studios e Sky Italia.

Il controverso episodio tra Villeneuve e Pironi

Il documentario Villeneuve Pironi racconterà la storia, i punti in comune e la carriera sportiva dei piloti di F1 Gilles Villeneuve e Didier Pironi. I due talentuosi sportivi erano uniti dalla passione per l’automobilismo e per la velocità e dalla determinazione a conquistare la vittoria, ma erano anche irrimediabilmente divisi da un noto episodio, rimasto nella storia della Formula 1: la vittoria controversa di Pironi su Villeneuve al GP di San Marino del 1982, avvenuta solo pochi giorni prima della morte del secondo e causa della rottura dell’amicizia tra i due piloti.

Cosa aspettarsi da Villeneuve Pironi

Diretto da Torquil Jones (già celebre per titoli come 14 Peaks: Nothing Is Impossible e Bobby Robson: More Than a Manager) e prodotto da John McKenna e dall’ex pilota di Formula 1 Mark Webber, il documentario è attualmente in fase di realizzazione con il contributo di entrambe le famiglie Villeneuve e Pironi. È la prima volta che i familiari dei due piloti accettano di esporsi in questo modo. Anche alcuni dei più grandi nomi della storia della Formula 1 parteciperanno al progetto.

In particolare, nel documentario sarà presente una toccante intervista in esclusiva su Villeneuve rilasciata dalla famiglia dell’icona dell’automobilismo, tra cui la moglie Joann, la figlia Melanie e il figlio campione del mondo di F1 Jacques. «Gilles credeva che si debba vivere al limite. Per lui la cosa migliore era baciare il guardrail», racconta Joann Villeneuve nella clip.

Quando esce Villeneuve Pironi

Il documentario è attualmente in fase di realizzazione e sarà distribuito su Sky e in streaming su NOW, ma per ora non è ancora stata indicata una data di uscita.