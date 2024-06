Novità: Maria Chiara Giannetta e Luca Argentero protagonisti di due nuove serie tv

Fonte foto: Sky

Ci sono due nuove serie tv italiane targate Sky Original in arrivo. Lo ha annunciato pochi giorni fa Sky in occasione della presentazione ufficiale della line-up della prossima stagione e di alcune nuove iniziative. Le due serie tv in questione sono Rosa Elettrica, un action thriller con Maria Chiara Giannetta, e Ligas, un legal drama con protagonista Luca Argentero. Dalla trama al cast, fino alla data di uscita: ecco le informazioni per il momento disponibili su questi due nuovi progetti.

Rosa Elettrica con Maria Chiara Giannetta

Diretta da Davide Marengo, la serie tv originale Rosa Elettrica è liberamente ispirata all’omonimo romanzo del 2007 di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore Palermo ed è una produzione Sky Studios e Cross Productions. La serie tv è scritta dallo stesso Simi insieme a Giordana Mari (head writer), Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli, Michela Straniero e Vittorino Testa.

Come detto, la protagonista della serie tv sarà Maria Chiara Giannetta: sarà lei a interpretare Rosa Valera, l’ultima arrivata nel Nucleo Protezione Testimoni e alla quale come primo incarico viene affidato Cocìss, un giovane boss della camorra appena pentito.

Cocìss è finito nel mirino del clan rivale e, per tutelarsi, ha accettato di collaborare con la polizia. Rosa deve proteggerlo a tutti i costi, a maggior ragione quando si rende conto del fatto che c’è una falla nel sistema e che anche lei, oltre alla carriera, sta rischiando la vita.

Dove è girata la serie Rosa Elettrica

Le riprese di Rosa Elettrica sono iniziate a fine giugno 2024 e proseguiranno fino all’autunno inoltrato fra Roma, Napoli e dintorni, Emilia-Romagna e Trentino – Alto Adige.

La serie tv in sei episodi arriverà prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW: la data di uscita non è nota, ma sarà presumibilmente nel 2025.

Cosa sappiamo di Ligas con Luca Argentero

La seconda novità appena annunciata si chiama Ligas. Anche questa serie tv originale in sei episodi, una produzione Sky Studios e Fabula Pictures, è tratta da un libro: Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas, scritto da Gianluca Ferraris e edito da Piemme. La serie tv è scritta da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

Diretta da Fabio Paladini, Ligas ha come protagonista Luca Argentero nei panni del geniale e controverso avvocato penalista Lorenzo Ligas. Imprevedibile, affascinante e celebre in tutta Milano, Ligas è l’uomo che tutti vorrebbero essere e che tutte vorrebbero conquistare.

Quando viene licenziato dal suo prestigioso studio per il suo comportamento controverso, Ligas si accorge che tornare in cima non sarà facile. Per rimettersi in piedi e ricostruirsi una reputazione accetterà dunque i casi più complessi e senza speranza con l’aiuto di Marta, una giovane praticante piena di ideali.

La serie uscirà prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW, ma al momento non ci sono altre informazioni in merito.