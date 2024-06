Da Harry Potter al tragico incidente: il documentario sulla storia di David Holmes

David Holmes è rimasto paralizzato mentre lavorava come controfigura di Daniel Radcliffe in Harry Potter: ecco il docufilm sulla sua storia

Fonte foto: Sky

David Holmes ha 26 anni quando, lavorando come controfigura dell’attore Daniel Radcliffe nella saga di Harry Potter, rimane vittima di un grave incidente che gli causa una lesione spinale e lo lascia paralizzato. La sua storia è raccontata nel toccante documentario David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto, uscito da pochi mesi e adesso disponibile in streaming su NOW e su Sky on demand. Prodotto da Daniel Radcliffe, il docufilm si propone di raccontare l’incidente, ma anche temi come la forza dell’amicizia, la resistenza alle avversità e la crescita personale.

Come è avvenuto l’incidente di David Holmes

L’incidente di cui è rimasto vittima David Holmes è avvenuto il 29 gennaio 2009 ai Leavesden Film Studios di Londra, durante le riprese del film Harry Potter e i doni della morte – Parte 1.

Holmes, londinese classe 1983, stava eseguendo un test shoot che prevedeva una sequenza aerea subito dopo un’esplosione controllata. Fu proprio quest’ultima a danneggiare inaspettatamente l’imbragatura di sicurezza che Holmes indossava, facendolo cadere rovinosamente a terra.

Il ragazzo, che dopo la caduta è sempre rimasto cosciente, ha subito detto ai soccorsi giunti sul set di non sentire più le gambe. Sebbene inizialmente sembrasse che il rischio di paralisi fosse stato evitato, tanto che i famigliari di Holmes avevano pubblicamente ringraziato i medici per questo, a metà marzo la tetraplegia permanente è stata confermata.

In un breve estratto del documentario, visibile qui sotto, in apertura viene proposto il servizio di un telegiornale che dà la notizia dell’incidente. In seguito viene mostrata una breve ripresa che ritrae i giovanissimi Daniel e David parlare mentre il secondo è nel letto dell’ospedale.

Il documentario su David Holmes: The Boy Who Lived

David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto (The Boy Who Lived è il titolo originale del docufilm) è uscito a novembre 2023.

Nel documentario la storia di Holmes è raccontata attraverso video inediti, girati anche nei backstage. Oltre che lo stesso Holmes, che parla lungamente e in modo intimo della vicenda per la prima volta dopo anni di silenzio, il docufilm si avvale dei contributi di amici, famigliari, ex membri della troupe e anche di Daniel Radcliffe, l’attore che ha interpretato Harry Potter e che qui ricopre anche il ruolo di produttore.

In un secondo breve estratto del documentario, visibile qui sotto, l’attore e lo stuntman raccontano in che modo si integravano i rispettivi lavori sul set e come venivano girate le scene di azione. «Ha fatto per me una quantità di cose folli», dice Radcliffe parlando di Holmes, «come le cadute dalle scope durante le partire di quidditch».

Come vedere il documentario su David Holmes

David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto dura poco meno di un’ora e mezza ed è disponibile in streaming su NOW e su Sky on demand dal 22 giugno 2024.