The Boyfriend, tutto sul dating show gay dal Giappone

Fonte foto: Netflix

Non bastano le dita di due mani a contare tutti i reality e i dating show in cui uomini seducono donne, e viceversa. Ma questi prodotti di intrattenimento naturalmente raccontano solo una piccola parte del mondo delle relazioni. Quello da poco arrivato su Netflix, invece, è il primo reality romance gay giapponese. Si intitola The Boyfriend e i protagonisti sono, appunto, nove giovani uomini omosessuali in cerca di amicizia e amore, che passano l’estate insieme.

Come funziona il reality romance The Boyfriend

The Boyfriend è stato girato a Tateyama, una città nella prefettura di Chiba, in Giappone. Nello specifico, siamo nella Green Room: questo il nome della dimora sulla spiaggia nella quale i nove protagonisti vivono insieme, ciascuno con la propria personalissima storia da condividere.

Nel corso dei dieci episodi della serie, i nove uomini lavorano insieme in un coffee truck e intanto sperimentano gli alti e bassi dell’amore e delle relazioni. E mentre alcune amicizie nascono e si rinsaldano, ci sono anche altri sentimenti più intensi che si fanno strada nel cuore di alcuni partecipanti.

Il trailer italiano di The Boyfriend

The Boyfriend non parla solo di romanticismo. Anzi, lo show ha voluto lasciare spazio anche alle amicizie, ai conflitti e, in generale, a una vasta gamma di emozioni ed esperienze che non necessariamente hanno a che fare con l’attrazione o l’innamoramento.

«Abbiamo iniziato con l’intento di mettere in risalto le amicizie e le personalità dei giovani», ha raccontato a Netflix il produttore esecutivo Dai Ota. «La nostra attenzione non era solo sul romanticismo, ma anche sul trascorrere del tempo insieme e sperimentare la crescita personale».

Qui sotto è possibile vedere il trailer del reality show sottotitolato in italiano.

I protagonisti di The Boyfriend

Nel cast di The Boyfriend ci sono Shun, artista di 23 anni; Taeheon, 34 anni, un designer dalla Corea del Sud; Usak, go-go dancer di 36 anni; e Ikuo, 22 anni, che lavora nel campo del food service.

Gensei, 34, viene da Taiwan ed è un esperto di hair&make-up. Nel cast ci sono inoltre Dai, studente universitario di 22 anni; Alan, impiegato in una compagnia IT di 29 anni; Kazuto, chef giapponese ventisettenne; e Ryota, barista e modello di 28 anni.

A The Boyfriend partecipano inoltre alcuni commentatori e opinionisti: un gruppo eterogeneo di persone che, appunto, ha il ruolo di commentare gli sviluppi delle relazioni interpersonali dei protagonisti via via che queste crescono e cambiano.

Quando esce il finale di The Boyfriend

La prima stagione di The Boyfriend ha fatto il suo debutto su Netflix il 9 luglio 2024 e i successivi episodi sono usciti settimanalmente. L’uscita delle ultime due puntate (la 9 e la 10) è prevista per il 30 luglio.