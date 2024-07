Come farà Gen V senza Chance Perdomo? Risponde il creatore della serie

Fonte foto: Prime Video

Lo scorso marzo Chance Perdomo, 27 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente in moto. L’attore era impegnato sul set di Gen V, lo spin-off della serie The Boys co-ideato e prodotto esecutivamente da Eric Kripke. Proprio quest’ultimo, a qualche mese di distanza dalla morte del giovane attore, ha fornito qualche dettaglio in più su come la serie tv farà i conti con l’inevitabile assenza di uno dei suoi protagonisti in vista della seconda stagione, in uscita prossimamente su Prime Video.

Gen V 2: cosa succede ad Andre Anderson

In Gen V Chance Perdomo interpretava Andre Anderson. La drammatica morte dell’attore è avvenuta a pochi giorni di distanza dall’inizio delle riprese della seconda stagione dello spin-off. La produzione dei nuovi episodi è stata naturalmente rimandata e già pochi giorni dopo la morte del giovane i produttori della serie avevano fatto sapere che si sarebbero presi «il tempo e lo spazio per rielaborare le storie della seconda stagione», onorando «Chance e la sua eredità».

Recentemente intervistato da TVLine, Kripke ha confermato che il ruolo di Andre Anderson non sarà riassegnato: vale a dire che non ci sarà un nuovo attore a vestire i panni del personaggio prima interpretato da Perdomo.

«Prima di tutto, è così incredibilmente tragico, e il mio affetto va alla sua famiglia», ha dichiarato Kripke nell’intervista. «Non stiamo cercando di sostituirlo, perché non possiamo. Racconteremo la morte del personaggio nella serie. Quindi sarà molto pesante e davvero emotivamente difficile per il cast. Vogliamo solo onorare Chance nel miglior modo possibile».

Gen V: cosa aspettarsi dalla stagione 2

Sempre parlando della seconda stagione di Gen V, Kripke ha preannunciato che sarà «davvero intensa» e che inizierà «concretamente a scavare nella storia e nei personaggi».

Il co-creatore dello spin-off ha anche anticipato che la trama della nuova stagione riprenderà dal finale della prima stagione, in cui Marie, Jordan, Andre ed Emma sono rinchiusi in una stanza sigillata in un luogo sconosciuto.

È confermato, inoltre, il legame tra Gen V e The Boys. Così come la prima stagione dello spin-off ha introdotto elementi che si sono rivelati centrali nella trama della quarta stagione di The Boys (il virus per uccidere i Super, nello specifico), così nella quarta stagione della serie originale ci sono questioni che saranno riprese nella trama di Gen V 2.

La seconda stagione dello spin-off «è collegata al finale della stagione 4 di The Boys», ha confermato Kripke.

Hamish Linklater in Gen V 2

Una novità di Gen V 2 sarà poi l’aggiunta al cast rappresentata da Hamish Linklater, che interpreterà il nuovo preside della Godolkin University, Chiper.

«È davvero spaventoso», ha aggiunto il co-creatore della serie. «Volevo lavorare con Hamish da sempre. È stato incredibile in Midnight Mass. Interpreta un personaggio molto complicato e misterioso. Sono entusiasta che la gente lo veda».

The Boys e Gen V sono visibili su Prime Video.