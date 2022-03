Giornata della donna: cosa guardare in streaming

Un bel film o una serie tv possono essere un buon modo di trascorrere la Festa della Donna, il cui nome esatto è in realtà Giornata internazionale della donna: ricorre ogni anno l’8 marzo per ricordare le discriminazioni di cui sono vittime le donne nel mondo e le conquiste sociopolitiche fatte.

Sulle principali piattaforme di streaming non mancano i titoli che vanno a raccontare proprio questi aspetti, ovvero le difficoltà e le vittorie delle donne di oggi, ma ci sono anche molte opzioni adatte a chi desidera semplicemente godersi una bella storia con una protagonista femminile. Ne è un esempio la seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti, disponibile su Netflix proprio dall’8 marzo. La commedia romantica ha per protagonista Alice, giovane donna single alle prese con amori falliti e ostacoli lavorativi che si rivolge a un guru dell’astrologia per trovare l’anima gemella. Quali altre serie tv o film si prestano a essere visti in streaming soprattutto oggi, in occasione della Festa della Donna? Eccone una selezione.

Taylor Tomlinson: Look At You

Esce oggi, 8 marzo, su Netflix e si tratta dello speciale di Taylor Tomlinson, comica statunitense nota soprattutto per le esibizioni di stand up comedy. Nello spettacolo, registrato presso il Wilbur Theater a Boston, la comica racconta in modo esilarante e intimo la propria vita, dalle battaglie con la salute mentale agli appuntamenti romantici.

Lucy and Desi

Spazio alle donne con questo documentario che segna l’esodio dietro la cinepresa della regista, attrice e comica Amy Poehler. Lucy and Desi, uscito il 4 marzo su Prime Video, esplora e racconta, grazie anche a varie interviste, la storia di Lucille Ball e Desi Arnaz, una delle coppie televisive più celebri degli Stati Uniti. Lei si è costruita da sola una carriera come modella, corista e poi attrice; lui ha perso tutto ed è arrivato da Cuba negli Usa, dove si è creato un curriculum come produttore e tecnico. Insieme hanno reiventato la televisione, sia sullo schermo sia dietro le telecamere.

Maid

È uscita nel 2021 su Netflix e ha riscosso un buon successo. La miniserie racconta le vicende di una giovane madre che, dopo essere riuscita a sottrarsi alle dinamiche di una relazione abusante, affronta varie difficoltà per assicurare a sé e al proprio figlio un futuro migliore.

Federica Pellegrini Underwater

Quale occasione migliore per dare spazio a una bella storia di sport femminile? Questo documentario, tutto dedicato alla straordinaria nuotatrice Federica Pellegrini, è la perfetta occasione per farlo. Si trova su Prime Video e ripercorre imprese sportive, difficoltà e vita privata della campionessa.

Always Jane

È una docuserie in quattro episodi uscita su Prime Video nel 2021. La Jane del titolo è un’adolescente transgender che vive con la famiglia in New Jersey. Il piccolo paese in cui abitano non è forse il contesto migliore per Jane, ma lei e la sua famiglia sanno affrontare la quotidianità trovando sempre il lato comico delle cose.