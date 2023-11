Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Il cielo novembrino torna a dare spettacolo, con alcuni appuntamenti molto attesi da tutti gli appassionati di astronomia: uno dei più interessanti è l’opposizione di Giove, che ci offre l’opportunità incredibili di ammirare anche ad occhio nudo il pianeta alla sua massima luminosità. Scopriamo qualcosa in più su questo curioso fenomeno dell’allineamento planetario, e naturalmente quando e come vedere Giove in tutto il suo splendore.

Che cos’è un allineamento planetario

In astronomia, si parla di allineamento planetario quando 2 o più corpi celesti (generalmente pianeti, ma anche satelliti e stelle) si trovano nello stesso quadrante di cielo. Che si verifichi un allineamento preciso è davvero rarissimo – significherebbe avere almeno 2 pianeti posti in linea retta rispetto ad un osservatore sulla Terra. Tuttavia, ci accontentiamo di vedere questi splendidi oggetti celesti che si radunano in uno spazio piuttosto “piccolo”, almeno dal nostro punto di vista terrestre. Quello che ci attende in questi primi giorni di novembre è un allineamento semplice, formato da due soli pianeti e dal Sole.

Si tratta dell’opposizione di Giove, un fenomeno piuttosto frequente, che tuttavia non smette mai di sorprenderci. Si verifica quando il pianeta si posiziona, rispetto alla Terra, esattamente all’estremo opposto del Sole. O, in parole ancora più semplici, quando Giove si allinea perfettamente con la Terra e il Sole, avendo il nostro pianeta al centro di questa congiunzione retta. A rendere ancora più speciale l’avvistamento di questi giorni è il fatto che Giove si trova nel suo punto di minima distanza da noi, ed è così più luminoso che mai.

Giove in opposizione, quando e dove vederlo

Quando ammirare lo spettacolo di Giove in opposizione rispetto alla Terra? Il pianeta gigante, in queste notti d’autunno, è il vero protagonista del cielo: nei primi giorni di novembre si trova alla sua minima distanza da noi, ovvero a circa 595 milioni di km, e spicca quindi contro la volta scura. Inoltre, nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2023 è in opposizione al Sole, offrendoci quindi la possibilità di osservarlo al momento della sua massima luminosità. Il fenomeno è ben visibile per tutta la notte: bisognerà puntare il binocolo a sud-est nelle prime ore della sera, poi a sud durante le ore centrali della notte e a sud-ovest poco prima dell’alba.

Gli altri eventi astronomici di novembre

Se Giove è il grande protagonista degli eventi astronomici di novembre, ci sono altri appuntamenti che gli astrofili avranno già segnato in calendario. Proprio tra il 3 e il 4 novembre, ad esempio, è atteso il primo picco dello sciame meteoritico delle Tauridi: occhi al cielo, dunque, per la possibilità di vedere qualche splendida meteora. Il secondo picco dovrebbe verificarsi attorno al 12 del mese. Invece, attorno al 17-19 novembre si potrà ammirare lo sciame delle Leonidi, che tuttavia potrebbe non essere particolarmente ricco di sorprese.

E per quanto riguarda i prossimi avvistamenti planetari? Il 13 novembre, è il turno di Urano ad essere in opposizione, risultando così alla sua massima luminosità (che tuttavia è nettamente inferiore rispetto a quella di Giove, si consiglia quindi di dotarsi di un buon binocolo). Insomma, è un appuntamento davvero da non perdere.