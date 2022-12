Gli Anelli del Potere 2, ci sono novità nel cast

Ci sono sette new entry, tra attori e attrici, nel cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2. La seconda stagione, in arrivo prossimamente su Prime Video, è prodotta dagli showrunner ed executive producers J.D. Payne e Patrick McKay. «Diamo il benvenuto nella nostra "compagnia" a questi meravigliosi attori e non vediamo l’ora di raccontare altre incredibili storie della Seconda Era nella seconda stagione», ha detto Vernon Sanders, Head of Global Television, Amazon Studios.

Gli Anelli del Potere 2, chi entra nel cast

I sette nuovi componenti della seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono Gabriel Akuwudike, Yasen "Zates" Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle e Nicholas Woodeson. Il ruolo del leader degli orchi, Adar, è stato riassegnato: nella seconda stagione sarà interpretato da Sam Hazeldine. Vediamo più nel dettaglio chi sono queste new entry.

Gabriel Akuwudike è un attore britannico-nigeriano già visto nella serie Hanna (su Prime Video), in Ridley Road, War of the Worlds e nel film 1917. Yasen ‘Zates’ Atour è noto soprattutto per il ruolo di Coen nella seconda stagione di The Witcher (Netflix). Ben Daniels ha recitato, tra gli altri, in Jupiter’s Legacy, The Crown, The Exorcist, House of Cards e Law & Order: UK. Tra i suoi film ci sono Rogue One: A Star Wars Story e The Exception.

Sam Hazeldine ha recitato in diversi film e serie, tra cui in Peaky Blinders, Slow Horses, The Sandman e The Playlist. Amelia Kenworthy ha studiato alla Royal Academy of Dramatic Arts e ha esperienza come attrice teatrale. È apparsa in qualche cortometraggio, ma Gli Anelli del Potere sarà il suo debutto televisivo. Anche Nia Towle ha accumulato esperienze su vari palchi teatrali, mentre più di recente ha fatto parte del cast del film Netflix Persuasion.

Famoso per le sue interpretazioni al cinema, in tv e a teatro, Nicholas Woodeson ha nel cuo curriculum attoriale anche Silent Witness, Poirot, The Hustle, Paddington 2, The Danish Girl, Skyfall e Conspiracy.

Gli Anelli del Potere 2: a che punto siamo?

«Sin dalla sua uscita, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha riunito il pubblico per vivere la magia e la meraviglia della maestosa Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien», ha dichiarato ancora Vernon Sanders, Head of Global Television, Amazon Studios. «Ad oggi, la prima stagione è la prima serie Original di Prime Video in ogni territorio ed è stata vista da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, un vero successo globale che si rivolge alla natura universale di una narrazione potente».

La seconda stagione è attualmente in produzione nel Regno Unito. Vi partecipano come executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill e Gennifer Hutchison, mentre la co-executive producer è Charlotte Brandstrom. I produttori sono Kate Hazell e Helen Shang e i co-produttori Andrew Lee, Matthew Penry-Davey e Clare Buxton.

