Gli Anelli del Potere 3: nel cast arriva il cattivo di Stranger Things

Fonte foto: Netflix

Novità nel cast della terza stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: tra elfi e nani ci sarà anche Vecna. Intendiamoci: il pubblico non vedrà sullo schermo la temibile creatura del Sottosopra della serie Stranger Things, ma il suo interprete, ovvero Jamie Campbell Bower. Oltre a questo, c’è un altro nome appena annunciato che entra a far parte dei nuovi episodi della serie tv di Prime Video ambientata nell’universo narrativo creato da J.R.R. Tolkien.

Gli Anelli del Potere 3: che ruolo avrà Jamie Campbell Bower

Prime Video ha confermato in questi giorni che Jamie Campbell Bower sarà ne Gli Anelli del Potere stagione 3, anche se al momento non si sa ancora con certezza in quale ruolo. Sicuramente, però, Bower farà parte del cast principale.

Recentemente l’attore, durante una convention, ha tra l’altro raccontato ai fan di non volere più interpretare la parte di un cattivo, come accaduto appunto con Vecna in Stranger Things. È un indizio sul suo ruolo nei prossimi episodi?

Oltre che nella serie tv Netflix appena citata, Bower ha recitato in tv, cinema e teatro. Ad esempio, l’attore è in Urban Myths: Mick & Margaret, Will, Camelot, Sweeney Todd: The Demon Barber e Horizon: An American Saga – Chapter 1.

Jamie Campbell Bower joins Season 3 of ‘THE RINGS OF POWER’ pic.twitter.com/CFKurCyNKO — Film Updates (@FilmUpdates) February 27, 2025

Le novità nel cast di Gli Anelli del Potere 3

Si aggiunge al cast della terza stagione anche Eddie Marsan. Anche in questo caso il ruolo esatto non è ancora noto, ma sarà ricorrente nel corso della stagione.

Con più vent’anni di carriera alle spalle, Marsan ha recitato tra le altre cose in Back to Black, Supacell, The Winter King, Operation Fortune: Ruse de Geurre, Choose or Die, Deadpool 2 e Vesper. Il suo ruolo iconico è stato però Terry Donovan in Ray Donovan, dal 2013 per sette stagioni e poi nel 2022 per il film.

Excited for Eddie Marsan and Jamie Campbell Bower to join the cast of #LOTR #RingsofPower Season 3. A dwarf and a elf, perhaps…? Durin's brother and Celeborn…? What does anyone think? pic.twitter.com/dZwtRzpnJB — TheOneRing (@theoneringnet) February 27, 2025

Quando iniziano le riprese di Gli Anelli del Potere stagione 3

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha appassionato un vasto pubblico globale e ha ricevuto elogi dalla critica. Le prime due stagioni hanno ottenuto il Certificate Fresh di Rotten Tomatoes, mentre la prima stagione resta a oggi il più grande debutto nella storia di Prime Video.

La terza stagione è attualmente in pre-produzione. L’inizio delle riprese è programmato per la primavera 2025 nella nuova sede di produzione presso gli Shepperton Studios, in Regno Unito.

La serie tv è prodotta dai creatori ed executive producers J.D. Payne e Patrick McKay. Sono executive producers anche Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell e Charlotte Brändström, che è anche nel team di regia.