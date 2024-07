Stranger Thing, quando esce la stagione finale? Non ci sono buone notizie...

Fonte foto: Netflix

C’è chi brucia per l’impazienza, perché non vede l’ora di sapere come sarà l’attesa e definitiva battaglia contro gli orrori del Sottosopra e cosa succederà a Undici e ai suoi amici. Ma c’è anche chi, in fondo, non vuole che l’attesa termini troppo presto, perché a quel punto sarebbe davvero la fine di tutta la storia. Per qualcuno potrebbe quindi essere una magra consolazione sapere che la stagione finale di Stranger Things è ancora parecchio lontana dal suo debutto in streaming su Netflix e che le riprese, attualmente in corso, dureranno ancora diversi mesi. Lo ha fatto sapere in una recente intervista una delle attrici protagoniste.

Stranger Things 5: a che punto siamo?

Ad aggiornare i fan sulla produzione della quinta stagione di Stranger Things è stata l’attrice Maya Hawke, che nella serie interpreta Robin. Ospite del podcast Podcrushed, Hawke ha rivelato che la stagione finale sarà composta da otto episodi molto lunghi e complessi: «Praticamente stiamo facendo otto film».

Le riprese, che sono iniziate a gennaio 2024, dureranno quindi ancora diversi mesi: secondo l’attrice, il cast e la troupe resteranno sul set almeno fino alla fine dell’anno.

Intanto, online si possono già vedere alcune foto "rubate" sul set che mostrano gli attori protagonisti impegnati nelle riprese.

🚨TUDO sobre as novas fotos de gravações de Stranger Things 5 contendo Mike, Will e Holly em Hawkins uma thread para quem está boiando🧵 pic.twitter.com/GEPjhpTw7j — thegreatkali🦋 (@008kalistan) June 25, 2024

Un intero anno di produzione e di riprese per una serie tv è un tempo eccezionalmente e insolitamente lungo, che però lascia ben sperare per quanto riguarda la qualità della stagione finale. I creatori e showrunner Matt e Ross Duffer, ha infatti confermato Hawke, «lavorano con un grandioso gruppo di sceneggiatori e loro stessi sono molto coinvolti e si prendono molte responsabilità. Tengono tanto alla qualità della scrittura che è sempre in aggiornamento; quindi, ci vuole molto a scrivere ogni stagione e a girarla».

Cosa sappiamo di Stranger Things 5

Subito dopo l’uscita della quarta stagione, che ha fatto il suo debutto su Netflix ormai due anni fa, i fratelli Duffer avevano in realtà anticipato che la quinta e ultima stagione non sarebbe stata lunga quanto la quarta, in cui alcuni episodi toccavano gli 80-110 minuti di durata.

Stando alle dichiarazioni di Hawke, probabilmente i piani di lavorazione sono cambiati. Così fa pensare anche quanto dichiarato qualche tempo fa dal produttore e regista Shawn Levy: «È una narrazione cinematografica importante, molto importante, che solo per caso chiamiamo serie tv. Stranger Things 5 ​​è grande quanto tutti i più grandi film che vediamo».

Anche l’attore Jamie Campbell Bower, che interpreta Vecna, aveva raccontato qualcosa di simile al podcast I’ve Never Said This Before With Tommy DiDario: «Se pensavate che la scorsa stagione fosse incredibile, questa stagione [la quinta, ndr] è semplicemente fuori controllo, coraggiosa, pazzesca. Lo è davvero».

Quando esce Stranger Things 5

La quinta e ultima stagione di Stranger Things dovrebbe uscire su Netflix alla fine del 2025.