Gli episodi di Natale delle serie tv più belli di sempre

Non importa che si stia guardando una serie comica, thriller o crime… Una cosa è comunque certa: prima o poi arriverà il momento della puntata natalizia, ambientata cioè durante le feste di dicembre. Alcuni di questi episodi tematici sono rimasti nel cuore di tanti spettatori che, anche a distanza di molti anni, rivedono con piacere quelle brevi storie durante le festività natalizie.

Ecco allora alcune delle più belle puntate natalizie delle serie tv, da rivedere adesso che la casa è illuminata dalle lucine dell’albero.

Friends: l’armadillo di Natale

Nella settimana stagione di Friends (disponibile su Netflix) Ross è preoccupato che suo figlio Ben stia imparando solo le tradizioni cristiane del Natale e non quelle ebraiche dell’Hanukkah. Ross prova allora a parlargliene, ma Ben inizia a preoccuparsi del fatto che Babbo Natale non vorrà fargli visita quest’anno. Ross tenta quindi di riparare al danno involontario travestendosi da Babbo Natale per fare una sorpresa al piccolo, ma tutti i costumi sono esauriti: ne rimane solo uno da armadillo!

Grey’s Anatomy: il trapianto di cuore

Nell’episodio di Natale della seconda stagione di Grey’s Anatomy (su Disney+), le vicissitudini personali dei vari personaggi li spingono a interrogarsi e a confrontarsi sullo spirito del Natale. Tra le varie vicende, il giovane paziente di Burke e Cristina si rifiuta di sottoporsi al trapianto di cuore di cui ha bisogno. I due medici hanno reazioni diverse: Burke ha una profonda spiritualità, mentre Cristina è scettica. Nonostante questo, però, alla fine riuscirà ad avvicinarsi al giovane paziente e a convincerlo a sottoporsi al trapianto.

New Girl: Natale in aeroporto

In LAXmas, episodio 11 della quarta stagione di New Girl, tutti i protagonisti sono in partenza per trascorrere le feste di Natale altrove. Il caso vuole, però, che rimangano tutti bloccati in aeroporto per qualche tempo, cercando in modi diversi di fronteggiare la situazione. Intanto Jess, che doveva recarsi a casa di Ryan in Inghilterra, scopre che l’uomo è ricco e, colta dall’insicurezza, decide di non partire più. Nick e Winston, allora, scendono dall’aereo per convincere Jess a decollare. La serie è disponibile su Netflix.

Scrubs: la fede di Turk

My Own Personal Jesus, l’undicesima puntata della prima stagione di Scrubs, mostra un Natale particolarmente duro e impegnativo per i protagonisti della serie che lavorano al pronto soccorso. Turk vive una crisi della sua fede ma, alla fine, ritrova in qualche modo la speranza. La serie si trova su Disney+.

Doctor Who: il Titanic stellare

Nel terzo speciale natalizio del Decimo dottore, interpretato da David Tennant, i protagonisti vivono una commovente e avventurosa reinterpretazione della vicenda del Titanic. Ne Il viaggio dei dannati (questo il titolo della puntata) il Dottore incrocia la rotta di una nave stellare simile al Titanic e, aiutato da una cameriera di nome Astrid (Kylie Minogue), evita che si schianti contro Buckingham Palace. L’episodio di trova su Prime Video.