Il film horror con Naomi Watts

I due gemelli non ci mettono molto a capirlo: la donna che trovano a casa indossa una maschera in tessuto e dice di essere la loro madre, ma in realtà è qualcun altro. E non sembra avere buone intenzioni. Accade nel film horror-thriller Goodnight Mommy, in arrivo fra poche settimane su Prime Video.

Il film è diretto da Matt Sobel, che in passato ha girato anche Take me to River (2015), ed è scritto da Kyle Warren. I produttori sono V.J. Guibal, Nicolas Brigaud-Robert, Joshua Astrachan e David Kaplan, mentre la lista degli executive producer include Veronika Franz, Severin Fiala, Naomi Watts, Kyle Warren, Matt Sobel, Derrick Tseng, Sébastien Beffa e François Yon. Il cast è ristretto, ma notevole, e spicca il fatto che il ruolo della protagonista è di Naomi Watts, che ha raggiunto il successo internazionale già all’inizio degli anni Duemila con Mulholland Drive, The Ring e 21 grammi.

Di cosa parla Goodnight Mommy

Il film, che dura 91 minuti, inizia quando due fratelli gemelli raggiungono la madre nella casa di campagna. Qui trovano la donna con il volto ricoperto di bende che lasciano esposti solo occhi, narici e bocca. La mamma giustifica il fatto dicendo che si è sottoposta recentemente a un intervento di chirurgia estetica e chiede ai bambini che la cosa resi tra loro: nemmeno il padre, infatti, ne è a conoscenza.

Ai due gemelli, però, la situazione appare sempre più inquietante e strana. Sebbene la donna, bende a parte, abbia evidentemente i tratti e il corpo della madre, si comporta in modo anomalo. La donna non è affettuosa nei confronti dei figli (strappa un disegno che le hanno fatto, ad esempio), fuma in bagno e impone delle nuove regole della casa, tra cui il divieto assoluto di entrare nel fienile e nella sua camera da letto.

Mentre i sospetti crescono insieme alla paura e allo smarrimento, però, per i due bambini sarà inevitabile cercare di scoprire cosa sta accadendo nascondendosi in camera della madre e spiandola. E svelando così una verità sconvolgente.

Il cast: chi recita in Goodnight Mommy

Nel cast di Goodnight Mommy c’è prima di tutto la già citata Naomi Watts, nel ruolo della madre. I due gemelli sono interpretati invece da Cameron Crovetti e Nicholas Crovetti.

Il volto dei bambini potrebbe essere familiare agli abbonati di Prime Video, dal momento che Cameron ha partecipato (e parteciperà ancora) alla serie The Boys, in cui veste i panni del figlio di Patriota. Nel cast del film c’è anche Peter Hermann.

Quando esce Goodnight Mommy

Forse Goodnight Mommy non si rivelerà un horror da far rizzare i capelli sulla testa, ma sicuramente è un film capace di intrattenere con le sue situazioni misteriose e inquietanti. Per scoprirlo, non resta che aspettare la data di uscita: il debutto sulla piattaforma è atteso per il 16 settembre 2022; saranno disponibili le versioni originale, doppiata e sottotitolata.

