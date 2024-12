Google accelera sull'AI business: arrivano Agentspace e NotebookLM Plus

I nuovi strumenti AI per le aziende permettono di aggregare ed elaborare in modo veloce e semplice dati di ogni tipo, abbattendo le barriere tra i reparti e le divisioni

Fonte foto: Shutterstock

La diffusione di strumenti AI ai clienti Google Workspace (la versione business di Google Drive e delle altre app di Big G) prosegue oggi con il lancio di due nuovi tool: Google Agentspace e NotebookLM Plus. Entrambi si basano su Gemini 2.0, l’ultimo modello AI di Google presentato nei giorni scorsi con un focus proprio sugli agenti e sulle applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale.

Lo scopo di Agentspace e NotebookLM Plus è permettere ai dipendenti di un’azienda di usare le informazioni disponibili all’interno della compagnia, magari anche in reparti e divisioni diverse da quelle in cui i dipendenti lavorano e creare contenuti originali, disponibili per gli altri lavoratori.

Google Agentspace: cos’è e come funziona

Google Agentspace nasce per risolvere uno dei grandi problemi delle aziende di grosse dimensioni: la conoscenza aziendale è segmentata in vari “silos” che non comunicano tra loro.

Report, materiale grafico, tabelle, fogli dati e persino la lista dei contatti di clienti, fornitori e consulenti spesso non sono accessibili in modo semplice a tutti i dipendenti dell’azienda, che finiscono per lavorare o in modo macchinoso, o in modo inefficace.

Agentspace può accedere sia a dati strutturati, come le tabelle, che non strutturati, come documenti di testo ed email, in ogni lingua conosciuta da Google, e può dialogare con app di terze parti come Confluence, Microsoft Outlook, Jira, Microsoft Sharepoint, ServiceNow e, chiaramente, anche tutte le app di Google.

Sempre Agentspace è, inoltre, il contenitore di tutti gli agenti AI creati dall’azienda e messi a disposizione degli utenti.

Tutto questo viene gestito con elevati standard di sicurezza: i dati elaborati restano in azienda e non vengono usati da Google per addestrare l’AI, né per altri scopi, è disponibile un sistema di accesso ai dati basato su ruoli e, infine, c’è un sistema di crittografia in cui le chiavi sono gestite direttamente dal cliente.

Al momento Google Agentspace è disponibile solo tramite un programma di accesso anticipato, al quale le aziende possono chiedere di iscriversi.

NotebookLM Plus: cos’è e come funziona

Come dice il nome stesso, NotebookLM Plus è la versione “plus” (leggi: business) del già noto tool NotebookLM, strumento di ricerca e per prendere appunti basato su Gemini, che aiuta gli utenti a estrapolare informazioni utili da documenti molto corposi.

NotebookLM è diventato noto al pubblico soprattutto per la possibilità di generare automaticamente podcast a due voci da un testo informativo non strutturato fornito dall’utente.

Il nuovo NotebookLM Plus offre le stesse funzioni della versione consumer, ma nettamente potenziate e con molta più sicurezza e privacy. Ad esempio è possibile creare cinque volte più Podcast, notebook e fonti per notebook e personalizzare finemente il modo in cui NotebookLM genera le risposte.

Anche in questo caso gli input forniti dall’utente non vengono usati da Google in nessun modo, né vengono esaminati da dipendenti di Google e tutti i dati rimangono di proprietà dell’azienda.

NotebookLM Plus può essere acquistato dalle aziende, tramite i normali canali di Google Cloud, ma a partire dai primi del 2025 sarà inserito anche all’interno del piano Google One AI Premium, quindi potrà essere usato anche da utenti non business.