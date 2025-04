NotebookLM è ora in grado di effettuare ricerche nel web: ecco le nuove funzioni annunciate in queste ore da Google

Fonte foto: Bangla press / Shutterstock.com

Google continua a migliorare il suo NotebookLM, il servizio che integra l’intelligenza artificiale di Gemini e che consente all’utente di creare dei veri e propri taccuini digitali dove raccogliere materiale e file di vario tipo per portare avanti i propri lavori.

Con il nuovo aggiornamento, NotebookLM è ora in grado di effettuare ricerche online per recuperare le fonti necessarie, sulla base del prompt testuale fornito dall’utente. Ricordiamo che, da alcune settimane, NotebookLM è incluso in Google One AI Premium dopo essere arrivato in Italia lo scorso anno.

NotebookLM scopre le fonti dal web

Con il nuovo aggiornamento appena annunciato da Google, NotebookLM è ora in grado di sfruttare una nuova funzione. L’azienda, infatti, ha introdotto l’opzione Scopri le fonti che consente all’utente di poter descrivere un argomento su cui NotebookLM e la sua AI integrata dovranno mettersi alla ricerca di fonti, esplorando il web.

Si tratta di un sistema semplice ed efficace che consente agli utenti che sfruttano il servizio di poter recuperare delle fonti legate a un determinato argomento senza dover effettuare una ricerca manuale. Sarà il tool integrato a fornire tutte le informazioni necessarie su cui poi lavorare per sviluppare un determinato lavoro.

Come funziona la ricerca

Google ha chiarito alcuni dettagli in merito alla ricerca nel web con NotebookLM. Il servizio è in grado di esplorare rapidamente centinaia di fonti web, fornendo poi i risultati della ricerca in pochi secondi.

In particolare, l’utente riceverà fino a 10 raccomandazioni con anche un riepilogo dettagliato che fornisce informazioni aggiuntive sia sull’argomento che sulla ricerca stessa.

Le fonti individuate possono poi essere importate con un clic nel proprio spazio di lavoro, con la possibilità poi di utilizzare tutti gli strumenti di NotebookLM (per approfondire un argomento, aggiungere citazioni a un documento etc.).

Utilizzare la nuova funzione è molto semplice. Come prima cosa è necessario aprire NotebookLM (tramite notebooklm.google.com e poi scegliere Crea nuovo (o aprire un notebook già attivo) e poi fare clic su Scopri fonti.

Nel campo di testo sarà possibile inserire il prompt di ricerca per “spiegare” all’AI su cosa deve basare la sua ricerca all’interno delle fonti online. A questo punto, basta premere sul tasto Invia per avviare l’esplorazione del web.

Da segnalare che, come avviene per il motore di ricerca di Google, è presente anche un tasto Mi sento curioso (che richiama il più famoso Mi sento fortunato) per avviare una ricerca su un argomento casuale. Si tratta anche di un buon modo per testare il servizio.