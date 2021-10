A cosa serve il nuovo menu @

Nuovo menu @ per coloro che utilizzano Google Documenti. La piccola novità introdotta nelle ultime ore a Mountain View è mirata a rendere più piacevole e completa l’esperienza d’uso ai sempre più numerosi utenti, privati e business, che hanno scelto di affidarsi al sistema gratuito in cloud di Google.

Con l’arrivo del nuovo menu @ lavorare quotidianamente su Google Documenti sarà ancora più semplice, ed è per novità smart come queste che il servizio acquisisce importanza di anno in anno conquistando un numero di utenti sempre maggiore. Per chi non lo conoscesse ancora, Google Documenti è uno strumento di scrittura gratuito che ha tra i suoi punti di forza l’estrema semplicità e il vantaggio di poter lavorare sia offline che online: nel primo caso il lavoro viene memorizzato sul computer, e una volta online viene trasferito su Google Drive, pronto per essere condiviso con chi si desidera, siano colleghi, collaboratori o chiunque altro possieda un account Google.

Novità del menu universale su Google Documenti

Con l’ultimo aggiornamento, Google ha ampliato le possibilità offerte da Documenti digitando la “chiocciola" nel testo. La novità era stata promessa al Google I/O 2021 di maggio, quando venne annunciata la possibilità di rendere ancor più intelligenti le funzionalità offerte dal menu @. In precedenza la “menzione" nel testo apriva un menu tramite il quale citare qualcuno, mostrando la sua posizione in azienda e le altre informazioni correlate ai contatti mostrati.

Adesso lo stesso menu si amplia con la possibilità di aggiungere file di testo, di calcolo, immagini, liste, richiamare eventi in calendario, oltre a quella, possibile già prima, di menzionare qualcuno. “Digita semplicemente “@" – scrive Google – e vedrai un elenco di file consigliati, persone, riunioni, nonché diversi elementi di contenuto e formati da inserire nel tuo file".

La novità è un modo semplice e soprattutto rapido per aggiungere degli elementi al lavoro, e le sue potenzialità attuali e future sono talmente ampie che Google definisce il menu @ “menu universale".

Quando arriva il menu universale su Google Documenti

La sua implementazione è già partita da qualche ora, ma Google avverte che le operazioni di rilascio proseguiranno molto lentamente, al punto che tra il primo e l’ultimo a riceverla potrebbe passare anche un mese pieno.

Per cui niente paura se non doveste vederla anche nel corso delle prossime due settimane: arriverà per tutti. Sarà disponibile infatti per tutti gli utenti “semplici", ma anche per i clienti Google Workspace, G Suite Basic e Business.