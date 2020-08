Google Maps si rinnova e diventa sempre più un social network

Una piccola ma significativa rivoluzione per Google Maps: l’applicazione per le mappe è pronta a cambiare faccia con nuove funzioni che la renderanno sempre più simile a un social network. Rispetto agli albori, Google Maps già adesso è un’app completamente trasformata: le indicazioni e le mappe restano il focus principale, ma i messaggi e le indicazioni della community rivestono in ruolo importante. E proprio per favorire l’interazione tra le persone, Google ha deciso di aggiungere nuove funzioni che solitamente sono presenti solo all’interno dei social network.

L’annuncio arriva direttamente da parte dell’azienda di Mountain View con un post pubblicato sul blog ufficiale: è in fase di rilascio una nuova versione di Google Maps che permetterà agli utenti di seguire i profili delle persone che pubblicano immagini e informazioni sui locali o sui luoghi di interesse. Dopo aver seguito una persona, si riceveranno delle notifiche sul proprio profilo ogni volta che pubblicherà un qualcosa di nuovo, proprio come accade su Facebook, Instagram e qualsiasi altro social network.

Google Maps, come utilizzare le nuove funzioni

Google Maps non è una semplice applicazione da utilizzare per ottenere indicazioni stradali, ma negli ultimi anni è diventata sempre più una community con milioni di persone che ogni giorno interagiscono, pubblicano immagini e informazioni. Per rendere questa community ancora più unita, Google ha pensato bene di rilasciare un nuovo aggiornamento in grado di rivoluzionare l’app: su Google Maps è possibile seguire gli altri utenti, come se fosse una sorta di social network.

Quando un utente pubblica un’immagine di un ristorante o di un monumento, un’altra persona potrà iniziare a seguirlo per ricevere le notifiche sulle sue attività. Ogni volta che pubblicherà qualcosa di nuovo si verrà avvisati con una notifica sul proprio account.

Questa nuova funzione potrebbe creare dei problemi con la gestione della privacy e per questo motivo Google ha implementato delle nuove opzioni che permettono agli utenti di decidere quali informazioni condividere con le altre persone e se mostrare tutte le proprie attività. Una soluzione intelligente per bloccare sul nascere eventuali stalker.

Come aggiornare Google Maps con le nuove funzioni

Come detto dalla stessa Google, l’aggiornamento di Maps è in fase di rilascio in tutto il mondo, ma ci vorranno alcuni giorni affinché sia disponibile. Per controllare se potete già installarlo basta entrare sul Google Play Store o sull’App Store, accedere alla sezione degli aggiornamenti e controllare se è presente anche quello di Google Maps.