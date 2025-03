Google Meet, grandi novità in arrivo per le videochiamate

Fonte foto: rafapress/Shutterstock

Google Meet si prepara a ricevere un importante restyling per migliorare l’interfaccia dell’applicazione, sia su smartphone e tablet che su desktop, con un focus sulle video chiamate di gruppo.

Anche grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, il software di Google, una delle app principali dell’ecosistema dell’azienda americana, potrà contare su nuove funzioni, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente. Si tratta di una novità importante per Big G che con i suoi servizi punta a diventare, sempre di più, un riferimento anche in ambito lavorativo, continuando lo sviluppo di strumenti AI, che ora possono contare sul nuovo Gemini 2.5 Pro.

Cosa cambierà per Google Meet

La gestione delle video chiamate e delle videoconferenze richiede flessibilità e capacità di adattarsi alle diverse esigenze del momento. Per questo motivo, Google vuole migliorare l’interfaccia di Meet quando si avvia una videochiamata con più utenti. Per raggiungere quest’obiettivo, il team di sviluppo dell’azienda ha realizzato un sistema chiamato Dynamic Layouts che, come lascia intendere il nome stesso, punta ad aumentare la flessibilità dell’interfaccia, rendendola in grado di adattarsi meglio alla video chiamata in corso, a prescindere dal numero di partecipanti.

L’app sarà in grado di includere nel ritratto il volto dell’utente, eliminando la porzione di sfondo non necessaria. Se una telecamera inquadra un gruppo di utenti, invece, l’inquadratura si adatterà per riprenderli tutti.

Inoltre, il tool gestirà in modo dinamico anche le schede di ogni singolo partecipante alla video chiamata, andando a ottimizzare lo spazio utilizzato al meglio. Anche il tema cromatico sarà rivisto con una colorazione diversa per chi partecipa senza webcam.

Grazie all’intelligenza artificiale, inoltre, fino a 3 partecipanti presenti in una stessa stanza hanno la possibilità di ottenere riquadri individuali. Il sistema sarà in grado di rilevare in automatico chi è sta parlando, senza la necessità di ricorrere ad hardware aggiuntivo.

Quando arrivano le novità di Google Meet

Le novità di Google Meet saranno rilasciate gradualmente nel corso dei prossimi giorni. I primi utenti Google Workspace e anche i primi account Google per uso personale inizieranno a ricevere le funzioni inedite per l’app di video chiamate e videoconferenze già nel corso di questa settimana, a partire da oggi, 31 marzo. Il rollout dovrebbe completarsi nel giro di pochi giorni.

L’introduzione di Dynamic Layouts e delle altre funzioni appena presentate è solo un primo passo di un programma di rinnovamento con cui Google intende arricchire ulteriormente Meet, rendendo la sua app, sempre di più, un riferimento assoluto per le video chiamate di gruppo, sia in ambito privato che per il mondo del lavoro.