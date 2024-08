Fonte foto: Google

Il prossimo 13 di agosto è in programma l’evento di presentazione dei nuovi Google Pixel 9, con quattro nuovi smartphone che andranno a rinnovare la gamma di Google. Per non mettere troppa carne al fuoco in un giorno solo, l’azienda americana ha scelto di svelare in anticipo alcuni nuovi prodotti come il nuovo Google TV Streamer e, soprattutto, la nuova generazione del suo termostato smart, Nest Learning Thermostat. Questo dispositivo è stato completamente rinnovato, sia nel design che nelle specifiche, e può ora sfruttare l’AI per mettere a disposizione degli utenti funzionalità aggiuntive.

Nest Thermostat con AI: caratteristiche

Il nuovo Google Nest Thermostat è ora più sottile e propone un display LCD a cristallo bombato più grande del 60% rispetto alla generazione precedente. Grazie alla funzione Dynamic Farsight, inoltre, è ora possibile personalizzare la schermata iniziale, in modo da poter visualizzare l’orario, la temperatura, il meteo o la qualità dell’aria esterna con un semplice colpo d’occhio al display e senza dover interagire con il dispositivo.

Il termostato è disponibile in tre finiture metalliche (Polished Silver, Polished Obsidian e Polished Gold) in modo da consentire agli utenti di scegliere la colorazione più adatta all’arredamento di casa. La grande novità è l’integrazione con l’AI di Gemini che può regolare il funzionamento del termostato in autonomia.

L’intelligenza artificiale, infatti, è in grado di apportare delle micro-regolazioni al funzionamento del termostato, adattando la temperatura interna e contribuendo a ottimizzare i consumi, in tempo reale e in modo costante. Secondo quanto rivelato da Google, l’AI è in grado di creare programmi di risparmio energetico sulla base dei comportamenti dell’utente.

Con la funzione Smart Schedule, il termostato può regolare la temperatura, tenendo in considerazione la temperatura scelta più di frequente dall’utente e gli orari in cui non c’è nessuno in casa oltre alla temperatura esterna e al suo effetto su quella interna. Sulla base dei dati raccolti, il termostato intelligente di Google andrà ad apportare modifiche al programma di risparmio energetico.

Tali modifiche possono essere attivate in automatico. In alternativa, l’utente può scegliere se accettare o meno ogni singola modifica ai piani di funzionamento della climatizzazione domestica tramite l’app Google Home. In ogni caso, sarà l’AI del termostato a gestire tutto. Il Nest Thermostat è abbinabile a sei sensori di temperatura Nest.

In questo modo, è possibile monitorare le differenze di temperatura nelle varie stanze di casa e regolare il programma di climatizzazione dando priorità ad alcuni ambienti rispetto ad altri. Il termostato è in grado di monitorare i livelli di umidità e il funzionamento del sistema dell’aria condizionata, segnalando all’utente eventuali problemi.

Nest Thermostat con AI: prezzo

Il nuovo Nest Learning Thermostat è disponibile in preordine negli Stati Uniti e in Canada, con consegne a partire dal prossimo 20 agosto. Il prezzo (per gli USA) è di 279,99 dollari. I sensori di temperatura sono disponibili al costo di 39,99 dollari per il pack da 3 ma un sensore è sempre incluso in confezione con il termostato. Al momento, non ci sono informazioni in merito al possibile debutto in Europa, dove verosimilmente arriverà ad un prezzo vicino ai 300 euro.