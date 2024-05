Google regala nuove funzioni: ecco quali

Scattano oggi i nuovi termini dell'abbonamento a Google One con vantaggi in più e in meno per l'utente: la sicurezza della VPN se ne va, in cambio di tanta AI

Come preannunciato un mese fa con una email inviata a tutti i suoi utenti, Google da oggi cambia i termini del suo abbonamento a Google One. Cioè di quell’abbonamento che offre spazio in cloud insieme a funzioni aggiuntive, con prezzi man mano più elevati al crescere dello spazio e delle funzioni.

A cambiare, da oggi, non è il prezzo bensì l’offerta di funzioni aggiuntive: lo spazio in cloud resta identico (e resta condivisibile con lo stesso numero di persone), ma l’utente perde alcuni vantaggi, per guadagnarne altri. In una battuta, però, potremmo dire che l’utente perde in sicurezza e guadagna in AI.

Google One: le funzioni in meno

Due sono i vantaggi in meno, che gli utenti Google One perdono a partire da oggi. Il primo è la VPN di Google, che non sarà più disponibile nemmeno a pagamento. Il secondo è la spedizione gratuita delle foto stampate da Google Foto.

La VPN di Google sparisce in tutto il mondo perché, semplicemente, per Google non vale più la pena di offrirla ai suoi utenti: troppe poche persone la usavano. Le spedizioni delle foto gratis, invece, forse le usavano in troppi e Google ha preferito mettere un freno a questa voce di spesa.

Google One: le funzioni in più

Anche Google sta puntando tantissimo sull’intelligenza artificiale e lo si vede anche dalle funzioni ora offerte agli abbonati a Google One. Si tratta di funzioni legate principalmente al miglioramento delle foto scattate con gli smartphone e caricate sull’account Google Foto.

Da oggi, in pratica, funzioni di editing avanzate come Gomma Magica e Luce ritratto vengono estese a tutti gli utenti con un dispositivo idoneo e Magic Editor diventa disponibile per tutti.

Magic Editor è un editor avanzato di foto, pesantemente basato sugli algoritmi AI, che permette di cancellare parti di foto, cambiare il cielo, azzerare le sfocature e molto altro. Gli utenti Google One con abbonamento inferiore a 2 TB avranno a disposizione 10 progetti Magic Editor al mese, mentre gli utenti del piano 2 TB con AI già hanno progetti infiniti.

Google One: i prezzi

I prezzi di Google One restano gli stessi e dipendono principalmente dalla quantità di spazio acquistato. Tranne il piano d’abbonamento più caro, in cui si paga molto l’AI di Gemini Ultra. Ecco i prezzi al pubblico: