Google ha annunciato la chiusura della sua VPN inclusa negli abbonamenti di Google One: gli utenti non usavano il servizio

Fonte foto: dennizn / Shutterstock.com

A breve distanza da alcune indiscrezioni apparse online, Google ha confermato, con una dichiarazione rilasciata a 9to5Google, che il servizio VPN by Google One chiuderà nel corso del 2024. Tale servizio offriva una VPN illimitata, gratuitamente, agli abbonati Google One. La chiusura sarà progressiva ma per gli utenti non ci sarà più la possibilità di utilizzare la VPN entro la fine dell’anno.

Gli utenti non usavano la VPN di Google

Google ha spiegato, senza troppi giri di parole, il motivo che ha portato alla chiusura della VPN inclusa in Google One. Secondo quanto dichiarato da un portavoce dell’azienda, infatti, gli utenti non utilizzavano la VPN che, quindi, rappresenta oggi più un costo che un valore aggiuntivo a Google One.

L’azienda americana puntava a mettere a disposizione dei suoi utenti la possibilità di utilizzare una VPN per proteggere, tramite la crittografia del traffico dati, la connessione a Internet, potendo così navigare in sicurezza in tutte quelle situazioni in cui la connessione utilizzata non è privata (come quando si usa un hotspot Wi-Fi pubblico, ad esempio).

La VPN di Google ha evidenziato, fin da subito, un’evidente mancanza. A differenza di tutte le principali VPN illimitate a pagamento, infatti, Google (per una precisa scelta commerciale e non certo per limitazioni tecniche del servizio) non permette all’utente di selezionare il server da cui avviare la connessione VPN.

Di conseguenza, non è possibile sfruttare una delle principali funzionalità di una rete VPN: la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese. Questa funzionalità consente di bypassare un blocco geografico all’accesso a un sito web. Ad esempio, chi si trova all’estero può utilizzare una VPN e selezionare un server italiano per navigare online senza differenze rispetto a quando si trova in Italia.

Come indicato da una pagina di supporto di Google relativa ai telefoni Pixel, con la chiusura del servizio VPN by Google One, gli utenti con dispositivi Pixel 7 e successivi potranno continuare a utilizzare una VPN integrata. Per gli utenti Google One, invece, il servizio cesserà nel 2024.

Google One: senza VPN non cambiano i prezzi

La VPN è ancora parte di Google One (nella pagina principale dell’app, infatti, la VPN è ancora indicata come servizio incluso) e non ci sono date precise in merito alla fine del supporto. Per il momento, Google non ha modificato i prezzi del suo abbonamento e non ha annunciato alcuna novità in merito. È probabile, quindi, che la VPN sarà eliminata senza modifiche al costo di Google One.

Il piano Basic costa 1,99 euro al mese garantendo 100 GB di spazio di archiviazione in cloud e funzionalità avanzate di editing in Google Foto. C’è poi il piano Premium che costa 9,99 euro al mese e garantisce 2 TB in cloud oltre ai vantaggi del piano Basic e a funzionalità premium di Workspace. Il piano AI Premium a 21,99 euro al mese aggiunge la possibilità di utilizzare la AI Gemini Advanced oltre che Gemini in Gmail, Documenti e altri servizi. I piani Basic e Premium sono disponibili anche con fatturazione annuale, con uno sconto del 16%.