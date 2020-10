Google Pixel 5: un bug fa accendere il display blu al buio

Nuovo problema per Google Pixel 5 e, secondo le prime segnalazioni, anche stavolta a essere coinvolto sarebbe il display. A renderlo protagonista questa volta sarebbe un problema relativo a un malfunzionamento tecnico, ovvero un bug che, in condizioni di buio, provocherebbe l’accensione dello schermo.

Dopo i grattacapi causati dal display non in grado di aderire completamente alla scocca nonostante la certificazione IP68, un problema particolarmente serio che lasciando uno spazio tra le due superfici potrebbe provocare l’entrata di acqua o polvere all’interno del dispositivo e conseguenti malfunzionamenti o rotture improvvise, stavolta è un bug a coinvolgere e preoccupare i possessori del nuovo telefonino del colosso di Mountain View. Non sembra dunque trovare pace Pixel 5, lo smartphone di fascia media che ha debuttato sul mercato solo lo scorso 30 settembre insieme alla versione 5g del modello Pixel 4A.

Google Pixel 5: i problemi causati dal bug

Secondo quanto riportato su Reddit da alcuni utenti, il problema causato dal bug sarebbe dunque un’improvvisa accensione del display alla massima luminosità in situazioni di buio. Infatti, circa un’ora dopo aver posizionato sul dispositivo di ricarica Pixel Stand e nonostante l’opzione “Schermo spento quando è buio”, Google Pixel 5 attiverebbe in automatico proprio lo schermo che rimarrebbe acceso senza spegnersi se non attraverso una disattivazione manuale.

Alcuni utenti hanno anche riportato di aver comunicato il problema a Big G attraverso la live chat, ricevendo come suggerimento quello di resettare le preferenze dell’app e, successivamente di disattivare e attivare nuovamente la modalità “Non disturbare”. Nonostante i tentativi effettuati, gli utenti non sarebbero però riusciti a giungere ad alcuna conclusione utile per risolvere il problema.

Inoltre, sulla pagina di supporto di Pixel, un altro utente avrebbe segnalato un comportamento anomalo, attivato sempre dal posizionamento sul supporto, relativo all’orologio presente sullo schermo e alle notifiche che comparirebbero con la massima luminosità una volta messo in carica il dispositivo.

Google Pixel 5: anche Pixel 4XL avrebbe lo stesso bug

A quanto pare, però, il problema riscontrato dai possessori di Pixel 5 avrebbe colpito anche Google Pixel 4XL. A riportarlo è una segnalazione che indica come, una volta posizionato lo smartphone sullo stand, l’accensione improvvisa dello schermo con la luminosità impostata al livello massimo e opzione relativa al display spento al buio attivata accadrebbe anche al modello 4XL con sistema operativo Android 11.

Google Pixel 5: le cause del problema

Secondo il sito Android Police, il problema potrebbe dipendere dal sensore di prossimità, posizionato per la prima volta per quanto riguarda un dispositivo Google proprio sotto lo schermo. Altri invece puntano l’indice per il bug contro il recente aggiornamento dell’app che gestisce Pixel Stand. Al momento Big G non si è ancora espressa e si attendono dunque aggiornamenti per la risoluzione del problema.