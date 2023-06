Google Pixel 8 Pro avrà fotocamere eccellenti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Che i Google Pixel siano considerati a tutti gli effetti dei cameraphone è cosa ben nota e gli ultimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro (in foto) sono la prova evidente. Ma se i dispositivi attualmente in commercio hanno fotocamere di alto livello, secondo il sito Android Authority, Google sarebbe al lavoro su una serie di miglioramenti per i suoi futuri Google Pixel 8 Pro che potenzieranno ulteriormente il comparto fotografico, aggiungendo molte novità sia lato hardware che lato software.

Google Pixel 8 Pro: cosa sappiamo delle fotocamere

Stando a quanto condiviso da Android Authority, che afferma di avere informazioni in esclusiva ma non rivela la fonte, il sensore principale dei Google Pixel 8 Pro sarà un Samsung ISOCELL GN2, che prende il posto dell’attuale ISOCELL GN1. Questo nuovo componente è più grande rispetto al passato e dovrebbe catturare il 35% in più di luce, per immagini ancora più luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il nuovo sensore sarà in grado anche di acquisire video 8K/30fps, sfruttando pienamente le potenzialità del futuro processore Tensor G3.

Sempre secondo l’indiscrezione Google Pixel 8 Pro avrà anche un aggiornamento al sensore ultra-grandangolare con il “vecchio” Sony IMX386 da 12 MP che sarà sostituito da un Sony IMX787 da 64 MP, già visto sul Pixel 7a. Il teleobiettivo di Google Pixel 8 Pro, invece, dovrebbe rimanere lo stesso di Pixel 7 Pro e così anche la selfiecamera da 11 MP.

Stando ad Android Authority i modelli di Pixel 8 e Pixel 8 Pro avranno, per la prima volta, differenze sostanziali nell’hardware fotografico. Fino a questo momento la differenza tra i modelli base e quelli Pro stava semplicemente nell’assenza del teleobiettivo nel modello base a fronte di un comparto fotografico speculare. Dalla prossima generazione di Pixel, però, le cose potrebbero cambiare e Google potrebbe seguire la stessa strada già battuta da molti brand concorrenti come Apple e Samsung, ad esempio.

Google Pixel 8 Pro: altri sensori

Tutti i Pixel dalla serie 6 (ad esclusione dei Pixel a) hanno un sensore ToF (Time-of-Flight) utilizzato per aiutare le operazioni di autofocus. Stando alle indiscrezioni, però, Pixel 8 Pro avrà un sensore 8×8 ToF VL53L8 che dovrebbe rendere la funzione di autofocus ancora più affidabile. Anche in questo caso, però, l’aggiornamento non arriverà su Pixel 8.

Un’altra indiscrezione riguarda la presenza di un sensore Melexis MLX90632, utilizzato principalmente per la misura ad alta precisione della temperatura corporea. Secondo molti questa tecnologia potrebbe essere usata anche per scopi fotografici attraverso una fotocamera termica. Non sono ancora chiare le intenzioni di Google al riguardo e il sensore potrebbe interessare solo il monitoraggio dello stato di salute degli utenti.

Google Pixel 8 Pro: nuove funzionalità della fotocamera

Il nuovo software della fotocamera dei Pixel 8 è ancora in fase di sviluppo ma, stando sempre a quanto condiviso da Android Authority, ci sarebbero diverse novità in arrivo. Tra queste la torcia adattiva che regola dinamicamente l’intensità del flash in base alla scena. Questo dovrebbe evitare scatti sovraesposti e migliorare le performance della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione.

Un’altra funzionalità è la Segmentazione AWB che dovrebbe occuparsi di “segmentare” la scena in più parti utilizzando l’AI per permettere al processore di elaborare e ottimizzare in maniera diversa i vari segmenti. Infine, Google potrebbe essere al lavoro anche su nuove impostazioni della modalità cinematografica introdotta per la prima volta su Pixel 7.