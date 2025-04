Fonte foto: Google

Dopo aver presentato il mid-range Pixel 9a, in arrivo sul mercato nel corso di questo mese di aprile, Google sta preparando la nuova generazione dei Pixel. Nel corso della seconda metà dell’anno, infatti, arriveranno i nuovi Pixel 10. La famiglia di smartphone di Big G sarà composta dalle stesse varianti della generazione precedente.

Sono in arrivo, quindi, il Pixel 10 (che rimpiazzerà il Pixel 9, in foto) oltre al Pixel 10 Pro e al Pixel 10 Pro XL. Confermato anche il ritorno di una versione Fold che, come accaduto in passato, potrebbe non arriva mai in Italia. Le indiscrezioni sui nuovi smartphone sono diverse e nuovi dettagli rivelati da Android Authority anticipano buona parte della scheda tecnica.

Google Pixel 10: come saranno

Tra le novità dei nuovi Pixel 10 ci sarà il SoC Google Tensor G5 che sarà anche il primo chip della linea Tensor a essere realizzato da TSMC (con processo produttivo a 3 nm). Rispetto al G4, quindi, è possibile ipotizzare un sostanziale incremento delle prestazioni e/o dell’efficienza, in base a quelle che saranno le scelte di Google.

In ogni caso, ci dovrebbe essere un miglioramento significativo con il salto generazionale. Il chip sarà, naturalmente, ottimizzato per offrire prestazioni elevate nelle attività che coinvolgono il ricorso all’AI generativa “on device” di Gemini che continuerà a essere il focus dello sviluppo di Google.

I nuovi Pixel 10 registreranno diverse novità per quanto riguarda il comparto fotografico. Il Pixel 10, in particolare, utilizzerà nuovi sensori. La fotocamera principale utilizzerà un sensore Samsung GN8 da 50 Megapixel, più piccolo rispetto al GNV che sarà montato dai modelli Pro. Il sensore ultra-grandangolare sarà un Sony IMX712 da 13 Megapixel, già visto sul Pixel 9a. Si tratta, in entrambi i casi, di un ridimensionamento rispetto alla generazione precedente che potrebbe far storcere il naso a molti utenti.

Il Pixel 10 avrà prestazioni fotografiche più vicine a quelle di uno smartphone di fascia media che a quelle di un top di gamma. Da segnalare, però, l’arrivo del nuovo teleobiettivo Samsung 3J1 da 11 Megapixel.

Per la linea Pro, invece, non ci dovrebbero essere sostanziali novità per quanto riguarda il comparto fotografico con l’unica eccezione per il Fold che rimpiazzerà il Sony IMX787 con il Samsung GN8 che sarà utilizzato anche dal Pixel 10, come indicato in precedenza.

I nuovi Pixel 10 dovrebbero debuttare sul mercato con Android 16 “di serie” e con sempre la garanzia di poter contare su 7 major update, per un supporto software di lunga durata che permetterà agli smartphone di ricevere nuove funzioni e patch di sicurezza per molti anni.

Google Pixel 10: quando arrivano

I nuovi Google Pixel 10 debutteranno sul mercato nel corso del secondo semestre del 2025. Il lancio ufficiale potrebbe avvenire alla fine dell’estate, tra agosto e settembre. Maggiori dettagli in merito all’arrivo in Italia emergeranno nelle prossime settimane.