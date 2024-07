Google Pixel 8a, a questo prezzo è un'occasione unica

Fonte foto: Google

Acquistare uno smartphone a marchio Google vuol dire essenzialmente portare a casa un top di gamma che consente di sfruttare al meglio le potenzialità di Android e di entrare tramite un canale prioritario all’interno dell’ecosistema del colosso di Mountain View.

Chiaramente si tratta di device arrivati sul mercato a cifre piuttosto importanti che potrebbero scoraggiare gli utenti. Per questo motivo il colosso della tecnologia ha sviluppato il Google Pixel 8a, un modello "economico" che si affianca ai Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, al netto di qualche rinuncia sulla scheda tecnica, come accade col comparto fotografico, ad esempio.

Per le prossime ore su Amazon questo smartphone può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile che per la prima volta lo porta sotto i 500 euro, un’occasione davvero ghiotta che bisogna cogliere al volo.

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 8a: scheda tecnica

Il Google Pixel 8a ha uno schermo OLED con funzione Always-on che misura 6,1 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco fino a 2.000 nit. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 3 che lo tiene al sicuro da graffi e urti accidentali.

Il processore in dotazione è un Google Tensor G3 a cui si affianca un co-processore dedicato alla sicurezza Titan M2, entrambi sviluppati da Big G. Per questa specifica offerta si aggiungono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Come già visto sui Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, anche si questo modello sono disponibili diverse impostazioni basate dall’intelligenza artificiale come Scatto Migliore, che consente di creare la miglior foto possibile "costruendola" partendo dai dettagli dalle immagini scattate in sequenza e Magic Editor, il potente editor di immagini per modificare le proprie foto.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth v5.3, l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou.

Il comparto audio è composto due altoparlanti stereo e due microfoni con alcune funzioni per la cancellazione del rumore e per migliorare la resa vocale. Tornano anche qui le funzioni AI con Gomma Magica Audio che permette di migliorare l’audio eliminando qualsiasi rumore di fondo.

Tra le altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale troviamo Cerchia e Cerca e tutte le opzioni dedicate alle chiamate come il Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me e Chiamata Nitida.

La batteria ha una capacità di 4.492 mAh con ricarica cablata da 18 W e ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 14 con la promessa da parte di Google di sette anni di aggiornamenti e l’accesso anticipato alle nuove funzioni del sistema operativo.

Infine è presente la certificazione IP67 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Google Pixel 8a: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Google Pixel 8a è di 549 euro ma grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa il nuovo smartphone di Big G a 499 euro (-9%, -50 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un device molto interessante e permette di accedere alle nuove funzionalità AI sviluppate dal colosso di Mountain View.

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB