Google Pixel Watch 2 è fatto così

Fonte foto: Google

Google anticipa i rumor e va dritto al sodo, svelando non solo che sta arrivando il suo nuovo smartwatch Google Pixel Watch 2, ma anche che forma ha: è praticamente identico al Pixel Watch di prima generazione, almeno fuori, tranne che per un’importante differenza: il nuovo modello è certificato IP68, quindi resiste benissimo a polvere e acqua.

Google Pixel Watch 2: cosa ne sappiamo

Il design di Pixel Watch 2 è stato rivelato ufficialmente da Google, tramite un video pubblicato su YouTube, ma le caratteristiche tecniche no, quelle sono ancora oggetto di indiscrezioni e rumor vari.

Rumor che parlano di una grossa differenza hardware tra la prima e la seconda generazione: Pixel Watch attuale ha il chip Samsung Exynos 9110, risalente al 2018, mentre Pixel Watch 2 dovrebbe avere il Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, lanciato a fine luglio 2022 e ancora poco utilizzato (il device più famoso con questo chip è TicWatch Pro 5).

Non sappiamo ancora come sarà il display: da video sembra uguale, ma non si vedono le cornici: quelle di Pixel Watch 1 sono abbastanza spesse e tutti sperano che Google le abbia assottigliate almeno un po’ nel secondo modello.

Altri rumor parlano della presenza di un chip Ultra-wide Band (UWB), che permetterebbe di usare lo smartwatch come chiave elettronica per aprire le automobili compatibili e di rintracciare in modo molto preciso lo smartwatch in caso di perdita.

Il sistema operativo sarà certamente Google WearOS 4 e si prevedono funzioni di monitoraggio della salute specifiche in caso di collegamento di Pixel Watch 2 con gli smartphone Google Pixel 8 (e forse anche con alcuni precedenti).

Google Pixel Watch 2: quando arriva

La data di lancio ufficiale di Google Pixel Watch 2 è la stessa di quella di Pixel 8: Google terrà l’evento di presentazione il 4 ottobre a New York.

Il prezzo, invece, è ancora ignoto ma di sicuro non sarà inferiore a quello del modello precedente: 349,99 dollari per la versione Bluetooth, 399,99 dollari per quella LTE con connessione anche cellulare.

Prezzi in dollari perché, lo ricordiamo, Google Pixel Watch di prima generazione non è mai arrivato in Italia attraverso canali di distribuzione ufficiali. Come, forse, non arriverà nemmeno Google Pixel 2.