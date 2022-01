Google prepara una nuova Chromecast per le TV: come sarà

Nell’autunno 2020, Google ha lanciato la nuova “Chromecast con Google TV“, aggiornamento del suo dongle TV dotato, per la prima volta, dell’interfaccia Google TV. Il successo di questo modello è stato probabilmente inferiore alle attese, motivo per cui Google si appresterebbe ad aggiornarlo con una nuova dotazione hardware.

Ne è convinto 9to5Google, che all’interno del codice di alcune app per Android TV ha trovato più di un riferimento ad un nuovo dispositivo, chiamato “Boreal“. Si tratterebbe, secondo il giornale online, di un nuovo modello di Chromecast, il successore dell’attuale “Sabrina" (così si chiamava, prima del lancio ufficiale, la Chromecast con Google TV). La notizia di un nuovo dongle HDMI firmato Google non stupisce più di tanto, anche perché la Chromecast oggi in vendita non supporta il codec AV1 e proprio questo codec è quello scelto da Google per il futuro dello streaming. Chiaro, quindi, che ci sia bisogno di un nuovo modello.

Come sarà il nuovo Chromecast

Purtroppo non sono disponibili informazioni sulla scheda tecnica di Boreal, anche se è lecito aspettarsi una serie di miglioramenti, come la decodifica hardware per il formato AV1 e un maggior quantitativo di spazio di archiviazione: gli 8 GB dell’attuale Chromecast sembrerebbero infatti anacronistici su un modello di nuova generazione.

Ci si aspetta anche una gestione diretta delle videochiamate, altra funzione che richiederebbe una scheda tecnica più robusta e performante dell’attuale. Il recente arrivo della piattaforma Google Stadia su Google TV, infine, ci fa sperare in un supporto per refresh rate più elevati, caratteristica molto richiesta dai gamer.

Nuova Chromecast: quando arriva

Per quanto riguarda i tempi di lancio sul mercato, sembrerebbe che Google desideri lanciare il nuovo modello di Chromecast con Google TV nel corso di quest’anno. Sempre secondo 9to5Google, però, è difficile che Google voglia già sostituire il precedente Chromecast con Google TV: la nuova versione affiancherebbe l’attuale ed entrambe resterebbero in vendita.