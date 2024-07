Google Vids è la nuova app per creare video di presentazione utilizzando l'intelligenza artificiale: ecco come provarla

Fonte foto: Google / YouTube

Google continua a lavorare a nuovi servizi legati all’utilizzo della sua AI Gemini. L’ultima novità in tal senso è Google Vids, un nuovo strumento, già annunciato nei mesi scorsi, che va ad arricchire la suite Google Workspace. L’azienda ha reso disponibile Vids, in una versione di anteprima, per alcuni utenti Workspace Labs.

Il nuovo tool consente di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per creare video di presentazione utilizzando prompt testuali e raccogliendo informazioni dai documenti dell’utente. Si tratta, quindi, di un’evoluzione dell’app Presentazioni, potenziata dall’AI e in grado di sostituire le semplici slide statiche con video e contenuti dinamici, per rendere le presentazioni più interessanti e coinvolgenti.

Come funziona Google Vids

Google Vids è in grado di creare filmati di presentazione, sfruttando l’AI generativa e le informazioni e i documenti forniti dall’utente. La fase di creazione prevede l’inserimento di un prompt testuale, in cui bisogna descrivere quello che sarà l’obiettivo della presentazione, fornendo informazioni aggiuntive, come la lunghezza desiderata e quali documenti (caricati su Google Drive) andare ad utilizzare per reperire i dati.

I video generativi da Vids sono personalizzabili dall’utente, che può intervenire in post-produzione andando a modificare i contenuti generati dall’AI, adattandoli alle proprie necessità. Sono disponibili diversi strumenti per modificare le presentazioni video di Vids. L’utente, infatti, può modificare la musica, aggiungere un commento vocale (anche ricorrendo a una voce generata dall’AI), cambiare i colori e l’ordine delle varie clip.

Google Vids, per ora, è disponibile in versione preview e i margini di miglioramento sono ancora grossi. I primi test effettuati dal magazine Android Authority, però, confermano le potenzialità del servizio, già ora in grado di generare prestazioni video, ricche di contenuti, sfruttando l’AI.

L’interfaccia dell’app è molto semplice, con una barra laterale per l’inserimento dei prompt testuali e una timeline orizzontale, con tutti i contenuti della presentazione, che ricorda l’interfaccia utilizzata da molti programmi di video editing. Trattandosi di un’app ancora in sviluppo, però, l’UI (così come le funzioni disponibili) potrebbero cambiare nel prossimo futuro.

Come provare Google Vids

Per il momento, Google Vids è disponibile solo per alcuni utenti Workspace Labs, il programma di test che consente agli utenti finali di provare le applicazioni con funzionalità AI realizzate da Google. L’accesso al programma è solo su invito e, per il momento, non è possibile accedere a Workspace Labs dall’Italia. Di conseguenza, sarà necessario attendere ancora qualche settimana (o più probabilmente qualche mese) per poter provare il nuovo tool a base di AI di Google.