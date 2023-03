Google ha appena fatto un gran regalo (quasi) a tutti

La sicurezza online è importante, ma costa: ecco perché ancora in pochi usano una VPN (Virtual Private Network, in italiano Rete Privata Virtuale) per navigare online da PC e da smartphone. Google lo sa e, ormai da diversi mesi, "regala" una VPN ai suoi abbonati al servizio di cloud storage Google One. Ma solo a quelli che sottoscrivono almeno l’abbonamento da 2 TB, che costa 9,99 euro al mese. Adesso, però, le cose stanno per cambiare e la VPN di Google sta per diventare gratis per quasi tutti.

Google VPN gratis: ecco per chi

Se prima il servizio VPN gratuito veniva offerto da Google solo a chi sottoscriveva un abbonamento a Google One Premium da 2 TB (9,99 euro al mese) o da 5 TB (24,99 euro al mese), la novità è che ora tutti coloro che hanno un abbonamento ricevono la Rete Virtuale Privata.

Ma solo se si tratta di un abbonamento a pagamento, quindi uno di quelli già citati o gli abbonamenti Basic (100 GB, 1,99 euro al mese) o Standard (200 GB, 2,99 euro al mese). Niente VPN gratis, invece, per chi ha un normale account gratuito di Google con 15 GB di spazio di archiviazione inclusi.

Per avere la VPN di Google, quindi, bisogna sempre pagare ma, almeno, ora si paga decisamente molto meno. Ricordiamo, però, che hanno diritto alla VPN di Google One anche coloro che hanno acquistato un telefono Google Pixel 7 o Pixel 7 Pro, a prescindere da ogni abbonamento sottoscritto.

Google VPN: come funziona

La VPN di Google funziona in modo classico: crea una connessione criptata, attraverso cui passano tutti i dati dell’utente. In questo modo anche se un hacker riuscisse a inserirsi nella trasmissione vedrebbe solo un flusso di dati criptati e, di conseguenza, illeggibili.

Come in tutte le VPN, anche con quella di Google One l’indirizzo IP del dispositivo usato dall’utente per connettersi viene anonimizzato, ma con una differenza rispetto ad altri servizi simili: con altre VPN è possibile simulare indirizzi IP di altre nazioni, con quella di Google no.

L’indirizzo IP risulterà diverso, ma comunque italiano e questo impedirà all’utente di usare la VPN per connettersi a piattaforme estere di streaming simulando un accesso da un luogo diverso.

Google VPN: solo in USA?

La VPN gratis per tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento a pagamento è già disponibile in USA, ma non ancora in Italia. Nel nostro Paese, infatti, visitando la pagina dell’offerta Google One si vedono ancora le vecchie condizioni commerciali: almeno 2 TB e 9,99 euro al mese per avere anche la VPN.

Molto probabilmente si tratta solo di tempo: anche l’offerta originale (quella da 2 TB) è stata lanciata in USA diversi mesi prima (ottobre 2020) di quando poi è arrivata in Italia (agosto 2021). Non è da escludere, quindi, che anche noi italiani potremo avere le stesse condizioni nella seconda metà del 2023, forse anche prima.