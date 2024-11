Google vuole portare Android anche sui laptop

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo Android Authority Google vorrebbe unificare Chrome OS e Android, creando un sistema operativo più versatile per sfruttare al massimo i vari device di Big G

Secondo Android Authority Google sta lavorando a un progetto per unificare Chrome OS e Android, in modo da dare vita a una nuova piattaforma da utilizzare su diverse tipologie di device, dai laptop fino ad arrivare ai tablet.

Una scelta che potrebbe indicare la volontà del colosso di Mountain View di sfidare nuovamente Apple che col suo iPad OS, il sistema operativo degli iPad, domina il segmento di mercato dei tablet con numeri ben superiori rispetto a quelli che Samsung, Lenovo e gli altri produttori di tablet Android riescono ad ottenere.

Gli iPad battono gli Android soprattutto per le caratteristiche tecniche e l’immediatezza d’uso (nonostante tanti grossissimi limiti del sistema operativo iPadOS), Google vorrebbe batterli portando dentro Android alcune funzioni ereditate da ChromeOS, cioè dal sistema operativo dei Chromebook.

Cosa sappiamo sul nuovo sistema operativo

Android è già progettato per garantire una certa versatilità ed essere utilizzato da smartphone, tablet, smartwatch, smart TV, automobili e, in futuro non troppo lontano, anche dagli occhiali XR.

Chrome OS, invece, si rivolge ai laptop e, anche se esistono alcuni tablet che già utilizzano questo sistema operativo, non è sicuramente l’opzione migliore soprattutto in termini di consumi.

Ed è proprio questo il punto: i tablet che, al momento, non riescono a sfruttare al massimo le proprie potenzialità con nessuno dei due sistemi operativi di Google e, almeno sulla produttività, sono ancora lontani dalla controparte di Apple.

Quello che bisogna fare, secondo Big G, è creare un sistema operativo più efficace, unificando appunto Android e Chrome OS, e competere direttamente con gli iPad offrendo, ad esempio, un ottimo multitasking e un file system che semplifica la gestione dei file sul dispositivo e la loro condivisione con altri device. In entrambi questi aspetti, oggi, iPadOS è decisamente carente.

Per adesso, comunque, non sono ancora ben chiari i termini di questa fusione, ma potrebbe rappresentare il primo passo di un’operazione che potrebbe durare anche diversi anni e culminare, forse, con l’arrivo dei futuri Pixel Laptop, i notebook sviluppati totalmente da Google di cui si sente parlare già da diverso tempo e che potrebbero utilizzare una versione desktop di Android piuttosto che Chrome OS.

I piani futuri di Google

Bisogna sottolineare a questo punto che, al momento, Google non ha confermato ufficialmente queste indiscrezioni, anche se lo scorso giugno in un comunicato stampa si leggeva che Chrome OS sarebbe diventato più simile ad Android, con l’arrivo al suo interno di alcune parti dello stack del sistema operativo mobile, come il kernel di Linux e i framework Android.

Oltre a questo sappiamo anche che Big G sta apportando diverse modifiche ad Android, migliorando la compatibilità per tastiera, mouse e monitor esterni anche su mobile e molto altro ancora.

Tutte queste novità, stando sempre al report condiviso da Android Authority, fanno parte di questo ambizioso progetto e saranno di grande aiuto all’uscita dei futuri laptop Google e naturalmente del futuro Pixel Tablet 2.

Da rumor sul web, si legge anche che questa fusione dovrebbe rendere disponibili molte più app per Android anche su desktop, cosa che non potrà che contribuire ulteriormente alla nascita di un sistema ancora più versatile e integrato a 360° nell’intero ecosistema di device a marchio Google.