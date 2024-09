Come vedere il GP dell'Azerbaijan 2024 di Formula 1 in streaming gratis e TV

Alle 13:00 parte il gran premio dell'Azerbaijan 2024 con la Ferrari di Leclerc in pole. Scopri come vedere la gara in TV e in streaming gratis

La vittoria di Monza potrebbe non essere stata una goccia nel mare. Charles Leclerc conferma l’ottimo momento di forma della Ferrari e conquista la pole position nel GP dell’Azerbaijan 2024. Per il pilota monegasco si tratta della quarta pole consecutiva sulle strade di Baku, ma questa volta con buone possibilità di vittoria. La monoposto della scuderia di Maranello è sembrata molto equilibrata e soprattutto veloce sul lungo rettilineo finale, caratteristica che fa la differenza su un circuito atipico come quello della capitale dell’Azerbaijan. Il passa gara sarà come sempre un’incognita, così come il degrado delle gomme, che, come sanno molto bene i tifosi delle Rosse, ha fatto una grande differenza nell’ultimo gran premio. Una qualifica che ha riservato molte sorprese: Norris partirà solamente diciassettesimo a causa di un errore nell’ultimo giro della Q1, mentre Verstappen ha mostrato ancora grosse difficoltà e partirà dalla terza fila. Di fianco a Leclerc ci sarà la McLaren di Piastri, mentre in terza posizione partirà l’altra Ferrari di Sainz, che può diventare un ottimo alleato per il pilota monegasco.

Il GP dell'Azerbaijan, come tutto il mondiale di Formula 1, è un'esclusiva Sky e verrà trasmesso in diretta TV e in streaming sulla piattaforma satellitare e su NowTV.

ABBONATI A NOW TV CON UNO SCONTO DEL 40%

GP dell’Azerbaijan 2024 Formula 1: gli orari

Pranzo con la Formula 1. La partenza del GP dell’Azerbaijan è fissata alle ore 13:00, orario perfetto per gli appassionati italiani.

Come vedere il GP dell’Azerbaijan 2024 in TV

Il GP dell’Azerbaijan 2024 di Formula 1 è un’esclusiva Sky. La gara viene trasmessa sia sui canali satellitari sia sulla piattaforma online di NowTV. Per vedere il gran premio seduti comodamente sul divano di casa basta semplicemente sintonizzarsi sui canali di Sky poco prima dell’orario di partenza e godersi lo spettacolo della Formula 1, mai così equilibrata negli ultimi anni. Con NowTV la procedura è molto simile. Basta semplicemente installare l’omonima app sul televisore e accedere con le proprie credenziali. Come detto, per tutti i nuovi abbonati c’è la possibilità di abbonarsi al PassSport risparmiando il 40% sull’abbonamento mensile e hai accesso a tantissimi contenuti sportivi.

La gara verrà trasmessa anche in chiaro sul canale del digitale terrestre di TV8, ma in differita alle ore 16:00.

Come vedere il GP dell’Azerbaijan 2024 in streaming gratis

Se vuoi goderti questi ultimi scampoli di bel tempo, ma allo stesso tempo vedere il GP dell’Azerbaijan 2024 di Formula 1, non devi preoccuparti: lo puoi fare in streaming. Per tutti gli abbonati a Sky basta utilizzare l’app di SkyGo e accedere con il proprio profilo personale. Se sei un abbonato a NowTV, invece, devi semplicemente scaricare l’app sul tuo smartphone o tablet e accedere all’app con le tue credenziali. Tutto molto semplice, facile e veloce.

Sul sito di TV8 è possibile vedere il GP dell’Azerbaijan 2024 in streaming gratis, ma solamente in differita. Appuntamento dalle 16:00 di oggi domenica 15 settembre.