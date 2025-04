Fonte foto: Iryna Imago / Shutterstock.com

OpenAI preme ancora il piede sull’acceleratore nel mercato dell’intelligenza artificiale con il lancio di GPT-4.1, che arriva a distanza di circa un anno da GPT-4.0. Si tratta di un nuovo importante cambio di passo per l’azienda che, con il nuovo modello, punta a migliorare ulteriormente performance ed efficienza, due parametri centrali per lo sviluppo di soluzioni AI di alto livello.

La nuova famiglia GPT-4.1 comprende più modelli (ci sono anche le versioni mini e nano oltre a quella standard) per garantire a tutti la possibilità di accedere a una soluzione in linea con le proprie necessità, tenendo conto anche di velocità, prestazioni e leggerezza.

Le novità di GPT-4.1

Il nuovo modello multimodale è disponibile tramite le API di OpenAI mentre, per il momento, non è ancora accessibile tramite ChatGPT. Tra le caratteristiche principali troviamo la possibilità di arrivare a una finestra di contesto di un milione di token, per elaborare un’elevata quantità di dati in contemporanea. GPT-4.1 andrà a rimpiazzare GPT-4 che sarà dismesso entro il 30 aprile.

Questo nuovo strumento AI va a sfidare apertamente il nuovo Gemini 2.5 Pro di Google, anche lui in grado di spingersi fino a un milione di token. Secondo i primi dettagli, GPT-4.1 è ideale per il coding ed è in grado, quindi, di offrire prestazioni elevate in attività che richiedono un’elevata capacità di calcolo e analisi.

Con l’integrazione di GPT-4.1, in futuro, anche ChatGPT migliorerà. Il chatbot AI, in particolare, sarà in grado di offrire risposte migliori, più elaborate e più precise, risultando ancora più valido anche per quanto riguarda la sua capacità di codifica.

Naturalmente, OpenAI ha confermato che GPT-4.1 è più veloce della versione 4.0, fornendo una serie di statistiche in merito e vari benchmark. Sarà necessario, in ogni caso, valutare con attenzione i miglioramenti effettivi andando ad analizzare i risultati del nuovo modello in test indipendenti in modo da quantificare l’esatto salto in avanti, in termini di performance, garantito dal nuovo modello. Ne sapremo di più, di certo, nelle prossime settimane.

Altre versioni di GPT-4.1

La gamma GPT-4.1 comprende, come detto, anche le versioni mini e nano che rappresentano un elemento centrale nella strategia di OpenAI e che, potenzialmente, potranno essere adottati su larga scala in una lunga serie di applicazioni. La versione nano, in particolare, è considerata come il modello più veloce ed economico mai realizzato da OpenAI (con un costo di 0,10 dollari per milione di token in input e 0,40 dollari per milione di token in output)