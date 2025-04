Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nova Sonic è l’innovativo modello AI vocale di Amazon, sviluppato per ripensare completamente il modo in cui gli utenti interagiscono con PC e assistenti smart

Fonte foto: Bangla press/Shutterstock

Amazon di recente ha introdotto Nova Sonic, un innovativo modello di intelligenza artificiale vocale, progettato per trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con computer, dispositivi smart e applicazioni software.

Una tecnologia che mostra chiaramente i passati avanti fatti nel settore dell’intelligenza artificiale multimodale e che ha lo scopo di perfezionare l’esperienza di comunicazione vocale in scenari diversi, rendendo notevolmente più fluida l’interazione tra uomo e macchina.

Nova Sonic, le caratteristiche principali

La prima caratteristica fondamentale di Nova Sonic è la sua capacità di comprendere il linguaggio umano con una notevole precisione e generando risposte vocali in modo estremamente naturale. Le informazioni fornite da Amazon suggeriscono che questo modello, pur essendo stato presentato solo di recente, è già in grado di competere efficacemente con tutte le soluzioni più avanzate sul mercato, come GPT-4o di OpenAI e i modelli vocali di Google.

In tal senso, Nova Sonic si distingue per la sua rapidità di risposta e un’elevata accuratezza nel riconoscimento del parlato, che gli consente anche di riconoscere le voci anche in ambienti rumorosi e anche nel caso in cui le persone si esprimano velocemente, abbiano problemi nel parlare o usino accenti marcati. Secondo i dati forniti dal produttore, infatti, questo strumento ha dimostrato un’eccezionale precisione nei test, raggiungendo un tasso di errore di parola di solo il 4,2%.

Si tratta, oltretutto, di un modello estremamente reattivo, con un tempo di latenza medio di appena 1,09 secondi, superando anche la velocità di risposta di GPT-4o, che si attesta a 1,18 secondi.

Infine, se parliamo di efficienza, questa tecnologia può contare su una progettazione ottimizzata che garantisce una riduzione dei costi fino all’80% rispetto alle alternative concorrenti. Questo lo rende indubbiamente una soluzione interessante per implementazioni su vasta scala, dalla ricerca di informazioni in rete in tempo reale fino all’utilizzo con applicazioni di terze parti per svolgere una vasta gamma di funzioni differenti.

I piani futuri di Amazon sull’intelligenza artificiale

Amazon Nova Sonic è attualmente accessibile tramite Amazon Bedrock, la piattaforma cloud di Amazon per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale. L’accesso avviene tramite una nuova API di streaming bidirezionale, che facilita la creazione di chatbot, assistenti vocali e altri strumenti per le imprese.

Oltretutto, questo modello è già integrato in Alexa+, la versione avanzata dell’assistente vocale di Amazon potenziata dall’intelligenza artificiale ma si prevede che, in un prossimo futuro, il modello sarà esteso a tutto l’ecosistema di servizi basati sull’intelligenza artificiale offerti da Amazon.

E in tal senso, il colosso dell’e-commerce ha già confermato di essere al lavoro su una strategia che, da qui al prossimo futuro, porterà nelle mani degli utenti molti altri modelli multimodali avanzati che saranno in grado di interpretare non solo la voce, ma anche le immagini, i video e i dati sensoriali, con l’obiettivo di rendere più immediata l’interazione delle macchine con oggetti fisici e ambienti reali.