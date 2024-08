Esiste un modo per vedere la Serie A spendendo pochissimo, un metodo fai da te che non passa dalle piattaforme illegali del pezzotto. Peccato che sia altrettanto illegale.

C’è un "trucchetto" che permette di guardare tutte le partite di Serie A live, e non solo quelle, spendendo meno di 5 euro al mese. Questo metodo spopola sui social, in particolare su Reddit e sui gruppi Facebook, e viene descritto come legale al 100%. In più, per questioni tecniche e giuridiche, questo metodo sfugge completamente ad ogni eventuale blocco di Piracy Shield, il sistema italiano anti pezzotto realizzato dalla Lega Serie A e gestito dall’AGCOM.

E’ tutto oro quel che luccica? Assolutamente no, perché questo metodo non solo è illegale, ma non è nemmeno così semplice da mettere in pratica come si dice sui social.

Serie A su Paramount+ USA

Il metodo per guardare le partite del calcio italiano in diretta spendendo pochissimo consiste nel farsi un abbonamento a Paramount+, ma non alla versione italiana, bensì a quella degli Stati Uniti.

Paramount, infatti, ha acquistato i diritti di trasmissione TV e streaming delle partite di Serie A Enilive, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ma limitatamente al suolo americano. Può, in pratica, trasmettere le partite solo ai suoi utenti che si collegano dagli Stati Uniti.

Il calcio italiano, in USA, ha ben poco appeal rispetto ad altri sport e, infatti, i diritti di trasmissione in nord America sono costati molto poco a Paramount. Di conseguenza, basta l’abbonamento minimo a Paramount+ USA per vedere tutte le partite.

Parliamo di una cifra irrisoria, rispetto a quella richiesta in Italia da DAZN: l’abbonamento Paramount+ Essential, infatti, costa appena 7,99 dollari al mese, che diventano 59,99 dollari l’anno in caso di sottoscrizione anticipata dei dodici mesi.

Fatti due conti al volo, per guardare le partite del calcio italiano su Paramount+ USA bastano 4,99 dollari al mese. Cioè, al cambio attuale, circa 4 euro e mezzo.

Serve una VPN, ma non solo

Chiaramente non è possibile, dall’Italia, collegarsi a Parmount+ USA e sottoscrivere un abbonamento per vedere la Serie A a 5 euro scarsi: i server della piattaforma riconoscono che la nostra connessione proviene da un altro Paese e bloccano l’accesso.

Ma c’è un modo per ingannarli: usare una VPN, cioè una Virtual Private Network. Le VPN sono sistemi che permettono di mascherare il traffico dell’utente, facendolo passare da server fisicamente localizzati in altri Paesi.

La maggior parte delle VPN permette all’utente di scegliere la posizione geografica dei server da usare, quindi è possibile usare una VPN che simula la navigazione negli Stati Uniti per collegarsi a Paramount+ USA.

Quindi per mettere in pratica questo trucchetto è necessario pagare l’abbonamento a una buona VPN, che di solito ha un prezzo intorno ai 4-5 euro al mese, ma ce ne sono alcune che costano molto meno e quasi tutte offrono diversi mesi gratis a chi fa l’abbonamento annuale.

Praticamente inutile, invece, usare una VPN gratuita perché le prestazioni di navigazione sono così scarse da impedire una visione fluida delle partite. Il prezzo finale di questo metodo, quindi, si aggira sugli 8-10 euro al mese.

Ma questo non basta per stipulare un abbonamento, perché in fase di pagamento Paramount si accorge che la nostra carta non è americana e blocca tutto. C’è un modo molto semplice per superare anche questo problema, ma ovviamente non vi diremo di che si tratta.

Piracy Shield non può far nulla

Se l’utente riesce a guardare le partite della Serie A italiana su Paramount+ USA, allora non può essere bloccato da Piracy Shield. La piattaforma italiana, infatti, non solo non può bloccare un server in America ma non può nemmeno rintracciare il flusso di dati, visto che la VPN lo fa girare per mezzo mondo prima di consegnarlo all’utente e, solitamente, lo cripta pure.

Per lo stesso motivo tecnico, infatti, molte piattaforme di streaming illegale richiedono l’uso di una VPN per rendere molto più difficile l’identificazione del flusso dati pirata.

La Serie A su Paramount+ è legale?

A questo punto c’è da chiedersi se tutto ciò sia legale, o se l’utente che guarda la Serie A su Paramount+ stia (consapevolmente o inconsapevolmente) commettendo un reato. La risposta è semplice: guardare il calcio italiano su Paramount+ USA è totalmente illegale.

Chi "sponsorizza" questo trucchetto afferma che l’uso di una VPN è assolutamente legale e che Paramount+ USA ha pagato i diritti per trasmettere la Serie A. Sommando le due cose, dunque, ne verrebbe fuori che chi guarda la Serie A su Paramount+ con una VPN non commette alcun reato.

Abbiamo usato il verbo "sponsorizzare" appositamente: molti dei siti, italiani, che spiegano come guardare il calcio su Paramount+ USA lo fanno con articoli nei quali ci sono link di affiliazione ai principali servizi di VPN. Per ogni utente che si abbona alla VPN, il gestore del sito prende una percentuale.

E se chiedete all’oste se il vino è buono, lui vi dirà sempre sì. Quindi non troverete mai scritto, su questi articoli, che l’accoppiata Paramount+ e VPN per guardare la Serie A è illegale. E, invece, lo è.

La VPN per il calcio è come il pezzotto

Effettivamente, usare una VPN in Italia è assolutamente legale e Paramount+ ha tutti i diritti di trasmissione del calcio italiano in USA. Ma ciò non vuol dire che usare una VPN per guardare in Italia contenuti protetti spendendo un decimo del dovuto sia legale.

Senza scomodare la legge, infatti, non ci vuole un principe del foro per capire che guidare un’automobile è assolutamente legale, ma usare l’auto per abbattere pedoni in centro storico è omicidio volontario.

Se, invece, la normativa la vogliamo scomodare, vi ricordiamo che la recente legge 93/2023 (quella che ha introdotto il Piracy Shield) ha confermato e rafforzato le sanzioni pecuniarie per

Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti […] la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale […]

E’ abbastanza evidente che usare una VPN per guardar un contenuto che è legale solo dall’altra parte del mondo rientri tra gli "strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione".

In parole povere: guardare il calcio su Paramount+ USA tramite una VPN è illegale, per legge è equiparabile ad usare una piattaforma pirata e, pertanto, è punito con una multa fino a 5.000 euro.