I migliori PC portatili da gaming

Non tutti i PC portatili sono uguali. Ce ne sono alcuni che si differenziano dalla massa per le loro caratteristiche particolari, solitamente superiori alla media. Ci riferiamo ai computer portatili da gaming che, come si può intuire dal nome, sono pensati per il mondo dei videogiochi. Per offrire prestazioni più che accettabili con tutti i titoli, anche quelli più pesanti, hanno delle componenti top, soprattutto per quanto riguarda la scheda grafica. Oramai tutti i principali produttori hanno una gamma dedicata ai PC portatili da gaming e scegliere quello che meglio si adatta alle proprie caratteristiche non è semplice. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi cinque tra i migliori modelli disponibili su mercato che si differenziano per costi e per caratteristiche. Ecco quali sono.

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Prestazioni top e dimensioni contenute per il Lenovo IdeaPad Gaming 3 di sesta generazione. Questo PC portatile è molto versatile: oltre a rivelarsi utile nella vita quotidiana, sia per studiare sia per lavorare, è anche un ottimo notebook da gaming. Il merito è di una scheda tecnica molto interessante, basata su un processore AMD Ryzen 5 5600H e su una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060. Supporta la tecnologia Ray Tracing Core che migliora la qualità grafica dei videogame rendendoli ancora più realistici. Di ottima qualità anche lo schermo da 15,6" con refresh rate elevato che lo rende ancora più fluido nell’utilizzo quotidiano. Grazie alla risoluzione FHD le immagini sono in alta risoluzione e si vedono benissimo in qualsiasi situazione. Sotto la scocca trovano posto anche 8GB di RAM e un SSD da 512GB, spazio sufficiente per salvare i file personali e installare decine di videogame. La tastiera retroilluminata rende più semplice riconoscere i tasti anche al buio.

IdeaPad Gaming 3

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti tech Seguici su telegram

ASUS TUF Gaming F17

Con una tastiera ottimizzata per il gaming e uno schermo con una frequenza di aggiornamento elevata, l’ASUS TUF Gaming F17 FX707ZE è un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un PC portatile per giocare. Il display ha una diagonale da 17,3" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144Hz. Con i videogame le immagini diventano molto fluide e si ha una risposta praticamente immediata dopo aver pigiato i tasti del controller o della tastiera. Per la parte hardware troviamo un processore Intel Core i7, 16GB di RAM e un SSD da 512GB. A impreziosire il tutto c’è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 che assicura prestazioni elevatissime con qualsiasi videogame. Anche la tastiera è ottimizzata per gli amanti dei videogiochi, con retroilluminazione RGB e la possibilità di personalizzare i tasti in base alle proprie necessità. È già presente il sistema operativo Windows 11.

ASUS TUF Gaming F17

MSI Katana GF66

MSI Katana GF66 è un computer portatile pensato per i creator e per gli appassionati dei videogame. Assicura prestazioni elevatissime e non ha problemi né a supportare i giochi più pesanti né i programmi di fotoritocco o di montaggio video. Il merito è di una scheda tecnica all’avanguardia con componenti di ultima generazione. Lo schermo è da 15,6" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 144Hz. Il cuore pulsante del computer portatile è il processore Intel I7-11800H con a supporto 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Come scheda grafica troviamo una GPU GeForce RTX serie 30, pensata appositamente per il mondo dei PC portatili e che assicura prestazioni elevatissime. In questo caso specifico è presente la Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6. Per tenere le temperature sempre sotto controllo, MSI ha sviluppato delle soluzioni ad hoc che migliorano anche le prestazioni del PC durante le sessioni di gaming. Di livello premium anche le componenti audio che assicurano un suono coinvolgente con qualsiasi videogame.

MSI Katana GF66

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti tech Seguici su telegram

Acer Nitro 5

Per il gaming o per lo studio, il PC portatile Acer Nitro 5 AN515-57-75RQ è buono per ogni occasione. Assicura prestazioni elevatissime grazie a una scheda tecnica composta da componenti top. Come, ad esempio, lo schermo da 15,6" con risoluzione FHD e refresh rate a 144HZ. Il gameplay risulta essere sempre molto fluido, con un effetto ghosting al minimo e colori intensi in ogni situazione. Sotto la scocca trova posto il processore Intel Core di 11a generazione i7-11800H con 16GB di RAM e un SSD da ben 1TB (spazio praticamente illimitato per i propri documenti personali e per i videogame). La GPU è una NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4 GB che assicura prestazioni elevatissime. Per migliorare la dissipazione del calore, Acer ha sviluppato delle tecnologie ad-hoc: CoolBoost aumenta del 10% la velocità delle ventole e del 9% il raffreddamento della CPU e della GPU. E con il sistema NitroSense puoi controllare in ogni momento lo stato del PC. È già presente Windows 11.

Acer Nitro 5

HP OMEN 16-b1001sl

Il PC gaming HP OMEN 16-b1001sl è un concentrato di potenza. A bordo troviamo il processore di ultima generazione Intel Core i7-12700H con a supporto 16GB di RAM e un SSD da 1TB. Per gli amanti dei videogame troviamo anche un display da 16,1" con risoluzione QHD. Non manca un refresh rate fino a 165Hz, tecnologia Flicker Free e tempo di risposta di 3ms. Essendo un PC da gaming, anche la GPU deve essere di livello assoluto: troviamo la NVIDIA GeForce RTX 3070Ti 8GB VRAM che permette di utilizzare la tecnologia ray tracing con qualsiasi videogame. Grazie al sistema di raffreddamento OMEN Tempest Colling Technology non avremo nessun tipo di problema di surriscaldamento. Già presente il sistema operativo Windows 11.

HP OMEN 16-b1001sl