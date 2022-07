Le migliori friggitrici ad aria smart

L’ultima frontiera in tema di cucina sono le friggitrici ad aria. Rispetto alle classiche friggitrici che abbiamo sempre utilizzato non usano l’olio, ma solamente l’aria per friggere qualsiasi tipo di alimento (patatine, petto di pollo, verdure). Grazie a questa particolare modalità di cottura il cibo ha molti meno grassi ed è più salutare. Negli ultimi anni le friggitrici ad aria hanno preso sempre più piede all’interno delle abitazioni degli italiani, anche grazie al fatto che sono diventate smart. Infatti, le funzioni intelligenti sono arrivate anche su questo tipo di dispositivo per la cucina e oramai troviamo diversi modelli che possono essere controllati da remoto con lo smartphone e che supportano gli assistenti vocali. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori friggitrici ad aria smart disponibili sul mercato.

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria

La friggitrice smart Proscenic T21 è una delle migliori sul mercato per rapporto qualità-prezzo. Ha funzionalità avanzate e soprattutto può essere gestita tramite l’app dello smartphone o con i comandi vocali (compatibile con Alexa attivando la skill idonea). La friggitrice ad aria ha una capacità di 5,5L e permette di cucinare patatine, ali di pollo, verdure impanate per una famiglia di 3-4 persone. Utilizzarla è molto semplice: tramite lo schermo touch presente sul dispositivo è possibile scegliere la temperatura e le varie modalità di utilizzo. Si può scegliere tra tre diverse funzioni: Programma, Preset e Mantenere Caldo. I programmi disponibili che possono essere scelti anche tramite l’applicazione sono otto, tra cui friggere, cuocere, grigliare e arrostire. Tramite l’applicazione si può scegliere il programma più idoneo, oppure consultare una delle oltre venti ricette offerte da Proscenic. È possibile salvare anche delle ricette personalizzate in modo da replicarle facilmente.

Proscenic T21

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L

La friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Fryer è l’ideale per cucinare dei fritti leggeri, fragranti e salutari. La circolazione d’aria calda a 360° e la potenza di 1.400 Watt permettono di raggiungere temperature elevate nel giro di pochissimi istanti. La capienza è di 3,5 litri e permette di cucinare in poco tempo qualsiasi tipologia di cibo. La friggitrice di Xiaomi può raggiungere una temperatura massima di 200 gradi. L’aspetto più interessante, come già accennato, è rappresentato dalla lunga lista di funzionalità intelligenti che la Xiaomi Mi Smart Fryer mette a disposizione. Installando l’applicazione sullo smartphone sarà possibile gestirla da remoto, decidere i programmi di utilizzo e anche quando far partire la cottura del cibo. Il ricettario con oltre 100 pietanze "già pronte" permette poi di velocizzare le operazioni di preparazione dei piatti più comuni. La friggitrice smart è compatibile anche con gli assistenti vocali e basta un semplice comando per avviare la cottura.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer

COSORI 5.5L Friggitrice ad Aria

La friggitrice ad aria smart COSORI ha una capienza di 5,5 litri e permette di cucinare in una sola volta un pranzo o una cena per 3-4 persone. Con questa friggitrice ad aria si riesce a cucinare patatine, alette di pollo e qualsiasi altro cibo con molto meno olio e quindi con molti meno grassi. L’ideale per chi è a dieta o per chi vuole stare attento alla linea e alla salute. È possibile scegliere uno degli undici programmi di cucina tramite lo schermo presente sul dispositivo oppure tramite l’applicazione che si può scaricare dallo store online. Sull’app è presente anche un ricettario con oltre cento ricette che possono essere riprodotte molto facilmente. Tramite lo smartphone si può impostare la temperatura, scegliere tra gli 11 preset disponibili e anche impostare il timer.

COSORI 5.5L

Moulinex Easy Fry Deluxe

Anche Moulinex, azienda specializzata negli elettrodomestici per casa, ha lanciato la sua friggitrice ad aria. Moulinex Easy Fry Deluxe è una friggitrice che offre quattro modalità di frittura e ben otto modalità preimpostate che possono essere selezionate molto facilmente tramite lo schermo posizionato in alto. L’elettrodomestico offre quattro possibilità di cottura: friggere, arrostire, grigliare e cuocere e permette anche di scegliere la tipologia di ricetta. I programmi tra cui scegliere, invece, sono otto: patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto. Grazie alla capacità XL della friggitrice è possibile cucinare fino a sei porzioni in una sola volta, quanto basta per una famiglia. Oltre a essere facile da utilizzare, è anche semplice da pulire e i componenti amovibili possono essere lavati in lavastoviglie.

Moulinex Easy Fry Deluxe

Philips Airfryer XXL Premium

Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria di grandi dimensioni, questa Philips Airfryer XXL Premium fa al caso vostro. Ha una capienza di 7,3L ed è in grado di cucinare un pollo intero oppure un chilo e mezzo di patatine in una sola volta. La friggitrice offre diverse modalità di utilizzo: frigge, cuoce al forno, arrostisce, griglia e riscalda, tutto senza utilizzare l’olio. Rispetto alle classiche friggitrici, i cibi sono più sani e con il 90% di grassi in meno. Il merito è anche della tecnologia Fat Removal che separa e cattura il grasso in eccesso. La tecnologia Rapid Air, invece, crea un’ottima circolazione dell’aria e permette di cucinare cibi più croccanti e leggeri. È disponibile anche un’applicazione dove scegliere tra tantissime ricette differenti e cucinare in pochi minuti piatti gustosi.

Philips Airfryer XXL Premium