I migliori robot aspirapolvere

Oramai se ne vedono sempre di più nelle case degli italiani. Stiamo parlando dei robot aspirapolvere e lavapavimento, dispositivi smart molto utili nella vita di tutti i giorni e ci aiutano nelle faccende domestiche. Per chi è tutto il giorno fuori casa e rientra solo per cena, avere un aiuto nella pulizia di casa è fondamentale. Ed è esattamente quello che fanno i robot: aspirano la polvere in ogni stanza e alcuni sono anche in grado di lavare il pavimento. E tutto senza l’aiuto da parte degli umani. Tutti i robot oramai possono essere controllati da remoto tramite l’applicazione e si può decidere di attivarli in qualsiasi momento, oppure programmare la loro partenza. Sempre tramite l’app si può decidere anche l’intensità della pulizia e su quali stanze intervenire. In molti supportano anche gli assistenti vocali e possono essere gestiti tramite Alexa o Google Assistant.

Come in tutte le categorie di prodotto, anche tra i robot ci sono varie fasce di prezzo che si differenziano per la qualità dei materiali e soprattutto per le funzionalità offerte. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato cinque robot che possono fare al caso vostro.

iRobot Roomba 971 è un robot aspirapolvere facile da utilizzare e con tecnologie avanzate per la navigazione e la mappatura dell’abitazione. iRobot è una garanzia nel settore ed è stata una delle prime aziende a investire nei robot aspirapolvere. Il Roomba 971 è uno dei modelli con il miglior rapporto qualità-prezzo, anche grazie a componenti affidabili. Se esternamente può sembrare il classico robot aspirapolvere, la vera differenza la troviamo sotto la scocca: è dotato di una doppia spazzola che raccoglie con ancora più facilità lo sporco e ha anche una spazzola laterale progettata appositamente per le briciole. Ottima anche la tecnologia vSLAM che permette di creare una mappa della casa e ci permette di decidere cosa e quando pulire. E soprattutto aiuta il robot a non sbattere contro muri o pareti. Le modalità di pulizia sono ben tre e le si può scegliere in base alla quantità di sporco. Non manca la parte smart: il Roomba 971 può essere controllato da remoto, si possono pianificare le operazioni di pulizia e verificare in quali stanze ha pulito.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

Non poteva di certo mancare un dispositivo Xiaomi. L’azienda cinese oramai è un punto di riferimento anche nel mondo della smart home e lo Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S è uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato. All’interno troviamo tecnologie e sensori di ultima generazione che permettono di mappare accuratamente l’abitazione e di scegliere la modalità di pulizia migliore. La navigazione laser LDS e l’algortimo SLAM permettono al robot aspirapolvere e lavapavimenti di Xiaomi di mappare tutte le stanze dell’abitazione e di non sbattere contro ostacoli e pareti. La mappa può essere consultata tramite l’applicazione e si può decidere di escludere alcune stanze dalla pulizia quotidiana oppure impostare un livello di pulizia più elevato per quelle più sporche. In totale le modalità di aspirazione sono quattro in base alla tipologia di sporco, mentre tre sono le impostazioni del livello dell’acqua per pulire il pavimento. La batteria ha una durata di circa tre ore.

ECOVACS DEEBOT N8

Il robot aspirapolvere e lavapavimento Ecovacs Deebot N8 è un’ottima soluzione per chi vuole un dispositivo 2 in 1. Ecovacs ha dotato il robot di alcune tecnologie proprietarie che permettono di aspirare e lavare in una sola passata, e di mappare accuratamente ogni stanza dell’abitazione. Rispetto ad altri robot presenti sul mercato, ha anche una potenza di aspirazione maggiore che permette di raccogliere anche lo sporco più ostinato e i peli degli animali. La tecnologia OZMO, invece, è dedicata al lavaggio del pavimento e permette di impostare quattro diverse modalità di utilizzo in base alla tipologia del pavimento. La scansione laser dToF effettua una mappatura dell’abitazione e tramite l’applicazione per lo smartphone si può pianificare il percorso di pulizia, in modo da non sprecare tempo e di dedicare le energie alle stanze che ne hanno più bisogno. Il robot è anche compatibile con gli assistenti vocali e può essere gestito tramite gli smart speaker. Ecovacs Deebot N8 ha anche una funzione intelligente che lo porta automaticamente alla stazione di ricarica quando la batteria sta per terminare.

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8

Dreame Bot Z10 Pro

Il Dreame Bot Z10 Pro, rispetto agli altri robot che abbiamo visto fino ad adesso, ha una particolarità: una stazione dove scaricare la polvere raccolta durante la pulizia. In questo modo non si dovrà pulire il dispositivo ogni volta che termina il suo lavoro quotidiano. La stazione ha un sacchetto in grado di contenere polvere fino a un massimo di due mesi (dipende da quante volte lo si utilizza in una settimana): Il Dreame Bot Z10 Pro si caratterizza anche per un potente sistema di aspirazione che permette di raccogliere la polvere e anche i peli degli animali. Il sistema di scansione LiDAR utilizza la tecnologia laser per realizzare una mappa accurata di ogni stanza e per pianificare al meglio la pulizia quotidiana. Tramite l’app è possibile controllare in tempo reale il percorso del robot e anche scegliere quale stanza escludere dalla pulizia. È compatibile anche con Alexa. La batteria assicura un’autonomia di circa tre ore.

Neato Robotics D10

Il robot aspirapolvere Neato Robotics D10 si caratterizza per il suo iconico design a forma di "D". Il design, però, è pensato appositamente per raggiungere anche gli angoli più difficili. Il Neato Robotics D10 è dotato anche di un filtro True HEPA in grado di raccogliere fino al 99,97% degli allergeni e delle particelle di polvere fine fino a 0,3 micron. La tecnologia LaserSmart e il sistema LiDAR permettono di mappare efficacemente l’abitazione e di spostarsi anche al buio. Tramite l’applicazione si può scegliere quali zone pulire e dove dedicare la maggiore attenzione. Il robot è in grado di scansionare anche abitazioni a più piani (fino a un massimo di tre). Neato aggiorna costantemente il robot per migliorare le tecnologie presenti e inserirne di nuove. Ottima anche l’autonomia che può arrivare fino a 300 minuti.

