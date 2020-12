Il panorama delle app di incontri è sempre più vasto e comprende anche la community di Happn. Lanciata sul mercato nel 2014 e disponibile per dispositivi Android, iOS e Windows Phone. In questo settore la competizione è ampia e agguerrita. Ciò richiede un’idea innovativa, che consenta alla propria applicazione di distinguersi dalla massa. Nel caso di Happn l’elemento distintivo è rappresentato dalla possibilità di ritrovare le persone incontrate nelle ore precedenti della giornata. È un modo per porre rimedio alle chance perse.

Come funziona Happn

Uno degli elementi cruciali del sistema sviluppato da Happn, tra le più note dating app sul mercato, è rappresentato dal GPS. Il sistema segue con attenzione gli spostamenti dell’utente, registrandoli e aggiornandoli costantemente. Ciò consente una chiara analisi delle aree frequentate nell’arco di una giornata, proponendo un quadro completo delle persone che hanno scaricato l’app e che si trovano nelle vicinanze, in tempo reale.

Un sistema che funziona anche a posteriori. Una volta tornati a casa, dopo una lunga giornata trascorsa in strada o in ufficio, si avrà la possibilità di aprire l’app e scoprire un ventaglio di possibilità relative ai propri spostamenti. Si avrà dinanzi a sé un insieme di persone realmente incontrate o, molto probabilmente, incrociate lungo il percorso.

Non è dunque da escludere che, tra i vari volti proposti, ci sia spazio per un uomo o una donna che avremmo voluto conoscere. Che non si sia presentata la giusta occasione, che l’incontro sia durato appena pochi istanti sulla banchina della metro, poco importa. Lo stesso dicasi per quelle situazioni nella quali semplicemente non si ha il coraggio di farsi avanti. Happn offre una seconda chance. Un ritorno sui propri passi per correggere il tiro e modificare la via del proprio destino, tracciata a matita.

Una funzione che risulta molto interessante nel caso in cui si sia deciso di prendere parte a eventi di vario genere, come ad esempio di concerti. Si avrà così modo di conoscere persone con le quali si hanno degli interessi in comune. Discorso simile per il posto di lavoro. Sapere che alcuni colleghi d’ufficio sono in cerca di una relazione potrebbe guidare le proprie azioni, spingendo a fare il primo passo. In tal caso si avrà anche la possibilità di “studiare” un po’ il profilo dell’altra/o, così da non andare alla cieca. Non è da escludere inoltre la possibilità di scoprire una persona interessante nei pressi della propria abitazione. Qualcuno/a che, per puro caso, non abbia mai incrociato la propria strada.

L’invito di questa particolare app di incontri è dunque quello di uscire e vivere la propria vita, lasciando che Happn faccia il proprio lavoro in background. Tenendo sempre attiva la propria geolocalizzazione sullo smartphone, si potrà ritrovare qualche piacevole sorpresa sul display, una volta tornati a casa.

Come iscriversi a Happn

La fase d’iscrizione è molto semplice. Per poter creare un profilo su Happn è possibile inserire tutti i propri dati o far svolgere questo lavoro ai social. Il sistema consente infatti di accedere attraverso Facebook, Instagram e simili.

L’accesso è immediato, senza la necessità di dover sottostare ad alcun processo di analisi da parte dello staff. Un vantaggio per gli utenti che non vogliono perdere tempo ma, al tempo stesso, un limite per coloro che vogliano ritrovarsi a prendere parte a una community ricca di utenti verificati e non propensi a chat moleste.

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente iscritto potrà personalizzare approfonditamente il profilo. La prima cosa da fare è indicare la data di nascita, per poi passare a indicare il tipo di studi effettuati o in corso, così come il tipo di lavoro nel quale si è impegnati, se è questo il caso. Si può infine scrivere una breve descrizione di sé, elencando pregi e difetti.

Nella propria pagina privata è possibile indicare le proprie preferenze musicali. Per farlo però il sistema necessita di ricevere le autorizzazioni per l’accesso a Spotify. Sarà in seguito possibile cercare i propri brani e artisti preferiti direttamente dal catalogo dell’app musicale, così che chiunque acceda al profilo di Happn potrà conoscere ciò che si ascolta di solito.

Il sistema richiede di inserire alcune preferenze, come ad esempio il sesso verso il quale rivolgere le proprie attenzioni. A ciò si aggiunge un range d’età che viene utilizzato come filtro nella fase di ricerca di contatti nei pressi dell’utente, che dovrà attivare la geolocalizzazione per conoscere gente nuova. Per aggiungere delle preferenze occorre seguire alcuni semplici passaggi:

Cliccare sulle tre linee orizzontali poste nella home, in alto a sinistra

Cliccare su Impostazioni

Selezionare la preferenza sessuale: uomini, donne, entrambi

Impostare il range d’età entro il quale si intende limitare la ricerca di nuovi contatti

La fase di scorrimento dei profili avviene nella home dell’app, che offre le schede dei vari utenti. Basta un tap su una di queste per ottenere maggiori informazioni sull’utente registrato. Dalle foto caricate in precedenza sul profilo alle informazioni aggiuntive. Due le modalità per riuscire a interagire con gli altri utenti della community:

Ciao

Like

La differenza tra queste due funzioni è una. Si tratta dell’anonimato, garantito soltanto nel caso dei like. Il ciao è reso pubblico, mentre il like lo diventa soltanto nel caso in cui anche l’altra persona in questione lo abbia messo. In questo caso è possibile fare crush, così da entrare in contatto con l’altro/a, avviando una chat. Il ciao è più che altro un modo per farsi notare. Nella versione base però non si hanno a disposizione più di 10 utilizzi di questa modalità, al giorno. I like sono invece potenzialmente illimitati.

Una funzione molto interessante di Happn è l’invisibilità. Ogni utente può infatti rendersi del tutto irrintracciabile alle persone circostanti. Ogni possibile incrocio viene automaticamente disattivato. È possibile impostare un limite automatico di invisibilità, pari a otto ore, oppure programmarla, scegliendo giorni e ore in maniera specifica. Funzione davvero utile, soprattutto se non si intende mescolare vita privata e lavorativa. È dunque possibile evitare che gli altri vengano associati al proprio profilo in ufficio. Si tratta però di una funzione riservata agli utenti premium.

Come contattare un utente su Happn

Il sistema si basa sui like, a differenza di Tinder e simili, che prevedono uno swipe verso destra o sinistra per segnalare un certo interesse o meno. Quando nella home appare una scheda profilo che si ritiene interessante, è possibile avviare una conversazione o, quantomeno, richiedere l’autorizzazione. Per poter effettivamente parlare con questa persona si deve attendere il suo benestare.

Al di sotto di ogni foto profilo vi è un cuoricino, da cliccare per manifestare un interesse. Cliccando su charm invece si invierà un invito a far partire una chat privata. La persona contattata riceverà una notifica. Visto l’invito, potrà decidere di accettarlo o meno. Le richieste di chat sono però limitate, dal momento che presentano un costo in crediti. In assenza di questi, non si potrà contattare alcun utente.

Come gestire i crediti di Happn

Uno degli elementi cruciali di Happn è rappresentato dai crediti, fondamentali per effettuare azioni cruciali come l’invito di un utente in una chat privata. Il costo dei crediti varia a seconda del pacchetto scelto:

1,99 euro: 10 crediti

10,99 euro: 60 crediti

16,99 euro: 100 crediti

36,99 euro: 250 crediti

Cos’è il crush su Happn

Una delle caratteristiche più importanti di Happn è il crush. Così come accade su altre dating app, ogni utente ha la possibilità di mostrare il proprio interesse attraverso un like. Quando questo è reciproco, scatta il crush.

Ciò vuol dire che l’app sblocca la possibilità di avviare una chat. È infatti presente un rigido blocco, che impedisce a tutti di chattare con altri utenti, di qualunque sesso siano, senza poter contare su un reciproco interesse. Si tratta di un modo per tutelare la community, evitando d’essere infastiditi da centinaia di messaggi, soprattutto da parte di persone che non fanno scattare il minimo interesse.

L’utente che ha ricevuto un like da parte di qualcuno cui lui o lei è a sua volta interessato/a, si ritrova a prendere parte a un gioco. L’app apre uno spazio chiamato crushtime. Occorre indovinare la persona che ha messo il like, con quattro opzioni differenti. Ogni errore porta alla perdita di un credito.

Happn Premium

Ogni utente ha la possibilità di attivare, dietro pagamento di un abbonamento, mensile, semestrale o annuale, un account Premium. Questo è l’elenco delle opzioni messe a disposizione:

Accesso alla lista completa delle persone che hanno mostrato un segno d’apprezzamento per la propria scheda, il che vuol dire, di fatto, messo un like

È consentito celare alcune delle proprie informazioni inserite nella scheda agli altri utenti. Basti pensare all’età, così come all’orario della propria attività sulla piattaforma. Uno degli elementi più importanti da nascondere è senza dubbio la distanza che vi è con un certo utente. Un modo intelligente per tutelare la propria persona

È possibile rendere il proprio profilo totalmente invisibile per un dato numero di ore, programmando la funzione, magari per evitare d’essere “visti” dai colleghi d’ufficio

Sono disponibili altri vantaggi nella versione Premium, tra i quali spicca ad esempio la navigazione priva di pubblicità

Quanto costa Happn

Scaricare Happn sui propri dispositivi, iOS, Android e Windows Phone, è semplice e gratuito. È però possibile accettare alcune funzioni aggiuntive, passando alla versione Premium, che offre svariati vantaggi. Ecco i costi previsti: