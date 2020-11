Le app di incontri sono sempre più popolari, in una società in cui conoscere nuove persone è sempre più difficile. Si lavora tutto il giorno, la sera si torna a casa stanchi e le occasioni di svago non sempre sono disponibili. Dunque perché non sfruttare programmi come Tinder Chat per fare nuove conoscenze o, perché no, per stringere anche legami più profondi. Insomma, bando alla timidezza del primo approccio: con Tinder sarà semplicissimo conoscere qualcuno per cui si prova interesse. Nascosti dietro uno schermo cadranno paure e barriere e si potrà interagire senza timori,

Come funziona Tinder?

Naturalmente vi dovrete preparare a monte, in modo da muovervi poi agevolmente nella app. Per questo è bene sapere come chattare su Tinder. Innanzitutto sarà necessario scaricare l’apposita app, quindi effettuare il primo accesso. Per farlo ci sono due modalità: o accedere con il proprio profilo Facebook, oppure effettuare un’iscrizione con il proprio numero di telefono. Nella schermata che apparirà una volta entrati dovrete specificare sesso e fascia di età delle persone che vi interessa conoscere, e a quanti chilometri di distanza al massimo esse dovranno essere. Naturalmente non potrete esimervi dall’inserire una vostra foto e una breve descrizione: un passaggio importante per farvi conoscere almeno un minimo, raccontare cosa fate e quali sono i vostri interessi. Questo spesso aiuta a suscitare la curiosità degli altri utenti come la sola foto non riesce a fare. Un’altra interessante funzione di Tinder si chiama Smart Photos: una volta attivata, la app valuterà come e quanto le persone hanno risposto positivamente alle vostre foto del profilo e le metterà in ordine in modo che quella più popolare sia la prima ad apparire.

A questo punto sarà la app a cercare i soggetti che corrispondono al profilo richiesto, per poi mostrarvi le loro foto. Sarà ovviamente anche possibile, attraverso il tasto deputato a fornire informazioni, leggere la descrizione corrispondente alle immagini, per cercare di capire se qualcuna di esse possa suscitare il vostro interesse.

Se invece Tinder Chat non trova persone che rispondono alle caratteristiche di età e chilometraggio, vi converrà tornare ai criteri di ricerca e ampliare le possibilità, magari aumentando la distanza da prendere in considerazione.

Come Chattare su Tinder?

A questo punto si entra nel vivo: come messaggiare su Tinder? Innanzitutto scegliendo la persona che vi piacerebbe conoscere. Sotto le fotografie dei possibili candidati ci sono delle icone a forma di cuore e a forma di croce: dovrete quindi cliccare sul primo se la persona suscita il vostro interesse, sulla seconda se invece il profilo non vi piace. Se qualcuno di coloro che avete scelto vi mette un like a sua volta, Tinder Chat vi avviserà che è stato creato un match e aprirà una funzione di messaggistica istantanea. Insomma, su Tinder chattare è relativamente facile. Il problema sarà trovare il giusto approccio per mantenere elevato su di voi l’interesse dell’altra persona.

Come iniziare una conversazione su Tinder

A questo punto cerchiamo di capire come iniziare una conversazione su Tinder senza apparire scontati e banali. Innanzitutto, a questo scopo dovrete dimostrarvi partecipativi e verificare spesso se vi sono delle messaggistiche aperte. A questo punto dovrete approcciarvi in modo efficace e originale. Le classiche frasi “sei bellissima”, i complimenti lasciati un po’ a caso, le frasi scontate o il semplice “ciao” che non sia seguito da altro scoraggiano subito qualsiasi tipo di approccio. Certo, partite avvantaggiati dal fatto che, se potete chattare con quella persona, anche lei vi ha trovato interessante, ma si fa in fretta a far sparire l’interesse in un batter di ciglia se non saprete rendervi interessanti. Questo non significa voler apparire diversi da quello che si è: l’atteggiamento migliore è quello più naturale e immediato. Pensate di parlare con l’altra persona come fareste se la incontraste dal vivo. Chiedetele dei suoi interessi, delle sue passioni, cercate dei terreni di dialogo comuni, e il risultato non tarderà.

Tinder, una garanzia contro le chat moleste

Su Tinder chattare è una sicurezza, anche solo per il fatto che il vostro profilo non sarà aperto a chiunque, ma potranno mettersi in contatto con voi solo coloro a cui avete lasciato il like. Questo significa azzerare le possibilità di ricevere un sacco di messaggi indesiderati. Allo stesso modo, anche coloro che inizialmente avevano suscitato il vostro interesse, possono successivamente essere bloccati se diventano insistenti o fastidiosi.