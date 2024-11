Harlem torna con la terza stagione: quando esce in streaming

Fonte foto: Prime Video

La serie comedy Harlem sta per tornare con la terza stagione su Prime Video. La notizia della data di uscita ufficiale è arrivata in questi giorni e ha fatto certamente la gioia degli spettatori che, dopo lo scioccante finale della seconda stagione, sono ancora in trepidante attesa di conoscere i prossimi sviluppi della storia. Creata e scritta da Tracy Oliver, che ha già messo la firma in passato su Girls Trip, Harlem racconta le vite di quattro migliori amiche sulla trentina tra maternità, relazioni e complicate situazioni famigliari e professionali.

Il cast e le prime immagini di Harlem 3

Nel cast della stagione 3 di Harlem tornano naturalmente i protagonisti già noti: Meagan Good veste i panni di Camille, Grace Byers è Quinn, Shoniqua Shandai è Angie, Jerrie Johnson è Tye e Tyler Lepley è Ian.

Al cast di Harlem 3 inoltre si aggiungono con ruoli ricorrenti Kofi Siriboe, Logan Browning, Robin Givens e Gail Bean.

La terza stagione della serie comedy è prodotta da Amazon MGM Studios e da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Paper Kite Productions. Tracy Oliver è anche executive producer.

yay harlem season 3 finally back in january pic.twitter.com/tKl1yuOjfI — Simi🌺 (@maggiesxrose) November 12, 2024

I nuovi personaggi di Harlem 3

Nella terza stagione Kofi Siriboe interpreterà Seth, giocatore MLB che saprà conquistare il cuore di una delle protagoniste grazie alle sue buone maniere e al suo fascino.

Logan Browning sarà Portia, una bellissima e audace donna che arriva direttamente dall’infanzia di Ian e il cui ritorno ad Harlem agiterà non poco le acque. Gail Bean sarà invece Eva che inizia a lavorare con Tye. La madre di Eva sarà interpretata da Robin Givens.

Anticipazioni: cosa succede in Harlem 3

Alla fine della seconda stagione, tra le altre cose, Camille dà vita al suo progetto e rompe con Ian, perché non è sicura di voler diventare madre. Tye trova un amore inaspettato, che però si rivela diverso da come crede.

Angie e Quinn si riconciliano, e le prima riceve una proposta di matrimonio da Mike. Il vero shock è però quando le quattro amiche si trovano al pronto soccorso e scoprono che una di loro è incinta: ma chi?

Certamente questo grosso cambiamento – la maternità – sarà al centro delle vite delle quattro amiche trentenni, le cui relazioni, sotto tutti i punti di vista, si preannunciano più complicate che mai.

Quando esce Harlem stagione 3 in streaming

La terza stagione di Harlem esce su Prime Video il 23 gennaio 2025.