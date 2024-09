Hi-Fi: dove provare le novità Technics 2024

Fonte foto: Technics

La settimana prossima, il 5 e 6 di ottobre, Milano ospiterà una delle più antiche fiere dedicate al mondo Hi-Fi: è Milano Hi-Fidelity, arrivata alla sua trentaduesima edizione. L’incontro sarà una buona occasione per gli appassionati di vedere e, soprattutto, sentire dal vivo le ultime novità del settore, quasi tutte presentate per il mercato europeo nel corso di IFA 2024 a Berlino, esattamente un mese prima.

Tra gli espositori di Milano Hi-Fidelity 2024 ci sarà anche Technics, storico brand dell’audio premium oggi parte del gruppo Panasonic, che porterà alcuni dei suoi prodotto più recenti come il giradischi SL-1300G, il set di diffusori wireless SC-CX700 e il giradischi in edizione limitata SL-1200M7B, realizzato in collaborazione con la casa automobilistica Lamborghini.

Technics SL-1300G: caratteristiche e prezzo

Technics SL-1300G è un giradischi con motore cordless, a trazione diretta, senza nucleo di ferro. Questa caratteristica tecnica limita le irregolarità durante la rotazione del piatto, permettendo una riproduzione senza microaccelerazioni e senza vibrazioni. Il piatto del giradischi è a tre strati (uno in ottone, uno alluminio e uno in gomma), per aumentare ulteriormente la stabilità di rotazione.

L’elettronica parte da un sistema di alimentazione a commutazione ad alta velocità, che riduce il brusio di fondo durante il funzionamento, aiutata anche da un sistema di eliminazione attiva del rumore a iniezione di corrente. Si tratta di una tecnologia concettualmente simile a quella dell’Active Noise Cancellation (ANC) delle cuffie, che rileva il rumore residuo nell’alimentatore e applica una corrente a fase inversa per rimuovere i componenti del rumore.

Tanta tecnologia porta ad una qualità di riproduzione molto elevata, pari a quella delle migliori emittenti radiofoniche. Ma la qualità si paga e, infatti, il giradischi Technics SL-1300G ha un prezzo di listino di 2.999 euro.

Technics SC-CX700: caratteristiche e prezzo

Technics SC-CX700 è un set di speaker stereo wireless da mensola, in grado di riprodurre l’audio proveniente dalle piattaforme di streaming, giradischi, televisione, smartphone. E’ infatti compatibile con Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple AirPlay, Google Cast, Tidal, Qobuz e, tramite l’app,anche con i telefoni.

Nonostante sia un prodotto di alta qualità, ha delle funzioni che ne semplificano l’utilizzo come Space Tune, che consiste in una serie di 4 preset di equalizzazione che ottimizzano la resa sonora in base al posizionamento dei due speaker nell’ambiente. E’ quindi possibile ottimizzare i Technics SC-CX700 per un posizionamento libero, a muro, in un angolo e su uno scaffale.

Technics SC-CX700 ha una potenza complessiva di 200 Watt, visto che ogni altoparlante ha al suo interno un tweeter da 40 Watt e un woofer da 60 Watt. Anche in questo caso il prezzo non è per tutti: 2.499 euro.

Technics SL-1200M7B Lamborghini: caratteristiche e prezzo

L’edizione limitata Automobili Lamborghini del Technics SL-1200M7B deriva dal modello SL-1200GR2, dal quale differisce per l’estetica e per la presenza, in confezione, di un vinile contenente le registrazioni dei suoni dei motori delle più famose auto del marchio di Sant’Agata Bolognese.

Ancora una volta, si tratta di un dispositivo di fascia alta, adatto anche ai professionisti e con un prezzo conseguentemente alto: 1.499 euro.