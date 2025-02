Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il mercato degli auricolari True Wireless ha visto una crescita esponenziale, con una miriade di modelli che promettono qualità audio superiore, cancellazione del rumore avanzata e funzionalità intelligenti: è un contesto in cui è difficile riuscire ad orientarsi, perché il numero di prodotti disponibili è davvero incalcolabile, così come è molto ampio il ventaglio di prezzi e di prestazioni.

Molto spesso leggiamo promesse di prestazioni audio mirabolanti, ma non tutti riescono a mantenere tali aspettative, lasciando talvolta gli utenti insoddisfatti. In questo contesto competitivo, Technics ha introdotto gli auricolari EAH-AZ100, posizionandoli come soluzione di fascia alta per gli audiofili più esigenti e il risultato della nostra prova conferma che in questo caso non non ci sono false promesse, ma tantissima sostanza.