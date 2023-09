Fonte foto: Technics

Nel 2022, per la prima volta dal 1987, il vinile ha superato i CD in termini di vendite. Il dato riguarda il mercato USA ma è simbolo di una tendenza internazionale: il vinile è vivo e vegeto e rappresenta una nicchia importante del settore della musica, soprattutto per gli appassionati, disposti a spendere cifre significative per un ascolto di qualità.

È così che il nuovo giradischi SL-1200GR2 di Technics rappresenta un’importante novità per il settore. Il marchio ha rinnovato il suo apprezzato giradischi SL-1200/1210GR proponendo una nuova versione GR2, ricca di novità e funzioni avanzate, per soddisfare appieno gli audiofili, senza trascurare un sempre essenziale occhio al design. Si tratta di un prodotto di fascia alta, con un prezzo altrettanto alto.

Technics SL-1200GR2: caratteristiche tecniche

Il nuovo Technics SL-1200GR2, disponibile anche nella variante SL-1210GR2 con colorazione nera invece che argentata, propone diverse innovazioni per un ascolto di qualità superiore. Il giradischi integra la tecnologia chiamata ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive) che consente di sfruttare un’onda sinusoidale perfetta e con vibrazioni del motore ridotte rispetto al passato.

Questo sistema si basa su un segnale PWM generato con un metodo di conversione D/A 1 bit ad alta precisione. Secondo Technics, il nuovo sistema consente di migliorare notevolmente la precisione di tracciamento. Da notare anche un sistema di feedback della rotazione che permette di migliorare la precisione della velocità di rotazione.

La combinazione di questi elementi dovrebbe tradursi in un ulteriore passo in avanti in termini di resa audio. Il nuovo giradischi di Technics ha un nuovo alimentatore multistadio in grado di lavorare a bassa rumorosità (il sistema di cancellazione del rumore è ereditato dal modello SL-1000R). Il sistema, secondo l’azienda, permette di limitare di molto il rumore di fondo, ottenendo un ottimo rapporto segnale/rumore.

La struttura del nuovo Technics SL-1200GR2 viene ripresa da quella del suo predecessore, con un telaio inferiore a due strati in alluminio e BMC, un materiale polimerico termoindurente con fibra di vetro. Vengono riproposti anche il piatto a due strati in alluminio, smorzato da una gomma pesante, il braccio a S sempre in alluminio e i piedini isolanti.

Technics ha lavorato sul design del giradischi, con nuove finiture e dettagli inediti rispetto alla generazione precedente. Il risultato è un nuovo giradischi che, partendo dal successo della prima generazione, propone un look leggermente rinnovato, un comparto tecnico rivisto e migliorato, per prestazioni superiori, con la stessa qualità costruttiva già apprezzata con SL-1200GR.

Technics SL-1200GR2: prezzo e disponibilità

I nuovi giradischi di Technics arriveranno sul mercato a partire dal prossimo mese di ottobre 2023. La distribuzione avverrà tramite i rivenditori autorizzati dei prodotti del brand. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale di Technics. Il prezzo di lancio è di 1.999,99 euro. Il modello SL-1200GR2 ha una colorazione argentata mentre SL-1210GR2 ha una colorazione nera.