Hisense presenta le nuove Smart TV 2022: QLED, ULED, Mini LED e OLED

Come se servisse una conferma, che in realtà non serve affatto, Hisense ribadisce per l’ennesima volta di non essere più soltanto un produttore di Smart TV low cost: la sua nuova gamma 2022, infatti, comprende anche modelli dalla tecnologia raffinata e dal prezzo parecchio elevato, oltre a modelli dalla tecnologia più tradizionale e dal prezzo più basso.

L’obiettivo, però, è chiaro: alzare l’asticella anno dopo anno ed entrare in segmenti di mercato sempre più redditizi. Ci riuscirà? A leggere le specifiche tecniche dei tanti modelli di Smart TV Hisense si direbbe di sì, perché le caratteristiche e le funzionalità offerte sono, per la rispettiva fascia di mercato, all’avanguardia e la qualità delle immagini e del sonoro non porà che essere al livello della maggior parte dei concorrenti di pari prezzo, anche blasonati. Non resta che aspettare l’arrivo effettivo sul mercato, a partire da questa estate, per provare la reale qualità dei nuovi Smart TV 2022 di Hisense con tecnologia QLED, ULED, Mini LED e OLED.

Smart TV Hisense OLED 2022

Partiamo dalla fascia alta, cioè dalle nuove Smart TV Hisense OLED delle due serie A85H (55 e 65 pollici) e A9H (solo 65 pollici). Hanno un design pulitissimo e minimale, con base ruotabile "Swivelling Stand" e una sola cornice realmente visibile, quella inferiore.

Compatibili con HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, le due serie di Smart TV OLED hanno un refresh da 120 Hz e processore grafico Hisense Hi-View. La serie A9H raggiunge la luminosità di 1.000 nit, la serie A85H si ferma a 800 nit.

In entrambi i casi il sistema operativo è l’Hisense Vidaa u6, con moltissime app a disposizione e compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Chiaramente elevati, vista la tecnologia OLED, i prezzi di vendita:

Hisense OLED A85H 55 pollici – 1.699 euro

Hisense OLED A85H 65 pollici – 2.499 euro

Hisense OLED A9H 65 pollici – 2.599 euro

Smart TV Hisense Mini LED 2022

La nuova serie di Smart TV Hisense con tecnologia Mini LED è la U8HQ, disponibile nei modelli da 55, 65 e 75 pollici. Si tratta di Smart TV con pannello LCD di ultima generazione, con LED minuscoli e local dimming, Quantum Dot per migliorare i colori, refresh fino a 120 Hz.

La tecnologia Mini LED brilla, nel vero senso della parola, per luminosità massima (fino a 1.300 nit) ma costa un bel po’ rispetto alla più normale LCD IPS:

Hisense U8HQ 55 pollici – 1.099 euro

Hisense U8HQ 65 pollici – 1.499 euro

Hisense U8HQ 75 pollici – 2.199 euro

Smart TV Hisense ULED 2022

La nuova serie di Smart TV Hisense ULED 2022 si chiama Hisense U7HQ ed è formata da due modelli: 55 e 65 pollici. Le caratteristiche tecniche scendono a livelli più normali, per la tecnologia LCD: luminosità che si attesta a 600 nit e local dimming di base.

Restano invece il refresh a 120 Hz, i Quantum Dot e HDMI 2.1. Scende, però, il prezzo di listino:

Hisense U7HQ 55 pollici – 899 euro

Hisense U7HQ 65 pollici – 1.099 euro

Smart TV Hisense QLED 2022

Infine, Hisense ha presentato anche la nuova gamma QLED E7HQ con ben quattro modelli: 43, 50, 55 e 65 pollici. Si tratta della gamma di attacco del nuovo listino TV di Hisense, quelle con il prezzo più accessibile e le caratteristiche tecniche meno evolute.

Sono tutte con pannello LCD 4K con refresh rate di 60 Hz, quindi non adatte per giocare con le nuove console da gaming. La luminosità massima si ferma a 300 nit e il sistema operativo è la versione precedente (Vidaa u5) I prezzi, di conseguenza, scendono parecchio: