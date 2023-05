Hisense: questo smart TV è da comprare subito: sconto impressionante

Se siete alla ricerca di un buon smart TV a un prezzo veramente eccezionale, oggi è il vostro giorno fortunato. Su Amazon, infatti ,troviamo il televisore Hisense E7HQ da 50" con tecnologia QLED in offerta al minimo storico con uno sconto straordinario del 40%. Non a caso è tra i televisori più venduti in queste ore sul sito di e-commerce e la promo potrebbe terminare da un momento all’altro. Il risparmio sfiora i 250€, lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero e il prezzo è veramente basso. Basta pensare che si paga il modello da 50" come quello da 43".

Hisense non ha bisogno oramai di molte presentazioni. È presente sul mercato italiano da diversi anni, si è conquistata una fetta di mercato piuttosto importante e ha sempre lanciato prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo smart TV Hisense E7HQ da 50" rientra nella fascia dei medio di gamma, ma rispetto a tanti altri modelli ha qualche caratteristiche e funzionalità in più, a partire da uno schermo ad altissima risoluzione e che assicura immagini super definite. Anche la qualità audio è più che discreta grazie alla tecnologia DTS VIRTUAL X. Uno dei punti forti è la presenza del sistema operativo proprietario VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video fino ad arrivare a DAZN. Insomma, se non volete spendere una cifra enorme per il vostro nuovo televisore, questo modello Hisense è quello che fa per voi.

Smart TV Hisense QLED 50": le caratteristiche

Uno smart TV moderno e in linea con quanto chiedono gli utenti nel 2023. Hisense oramai ci ha abituato a prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che si rivelano ottimi nell’utilizzo quotidiano, e questo Hisense E7HQ non è da meno.

Il televisore ha uno schermo da 50", una delle misure più richieste sul mercato. Grazie a un design bordeless, le dimensioni sono abbastanza compatte ed è perfetto per qualsiasi salotto. Lo schermo ha una risoluzione 4K UltraHD e grazie alla tecnologia QLED la qualità delle immagini è veramente elevata. I colori sono vividi e puoi notare tutte le sfumature, soprattutto nei film e nelle serie TV. Non manca poi il supporto a tecnologie come il Dolby Vision per una qualità ancora maggiore. Rispetto a tanti altri televisori della stessa fascia di prezzo, anche il comparto audio è di buona qualità, grazie al DTS VIRTUAL X che crea un’esperienza audio coinvolgente. Grazie alla virtualizzazione e alla configurazione degli altoparlanti, si avrà la sensazione che il suono provenga dall’alto, proprio come in una sala cinematografica.

Ottima anche la parte dedicata all’entertainment. Troviamo il sistema operativo VIDAA realizzato direttamente dagli ingegneri di Hisense e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Grazie a un’interfaccia utente realizzata con grande cura potrai passare facilmente da un’app all’altra e scegliere quale film, serie TV o evento sportive vedere. Lo smart TV supporta anche i comandi vocali: basta un semplice messaggio per cambiare canale, lanciare un’app, alzare/abbassare il volume oppure per conoscere le previsioni meteo (è compatibile con Alexa).

Lo smart TV offre anche diverse modalità di visione che si adattano ai vari contenuti. Per gli eventi sportivi troviamo la "Modalità sport", mentre per gli appassionati dei videogame c’è una modalità ad hoc che diminuisce l’input lag.

Smart TV Hisense QLED da 50 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta sensazionale per lo smart TV Hisense E7HQ nella versione da 50". Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 359,99€, con uno sconto di ben il 40%. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di una delle migliori offerte per un televisore su tutto il web. Al momento è uno dei TV più venduti degli ultimi giorni e ha ottenuto anche il badge "Scelta Amazon" riservato solamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità. Acquistandolo oggi risparmi quasi 250€ e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 72€ al mese. Lo smart TV è disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene in tempi rapidissimi direttamente a casa vostra. Approfittatene prima che termini.

