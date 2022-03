Hisense, smart TV QLED da 43” in offerta al minimo storico: sconto imperdibile

Continuano le grandi offerte per gli smart TV su Amazon. Dopo avervi parlato nei giorni scorsi dell’offerta top sullo smart TV Samsung e sullo smart TV Philips, oggi tocca allo smart TV Hisense da 43" con pannello QLED. Anche in questo caso è una super offerta: infatti il televisore smart è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% a un prezzo di 399€. Rispetto a quello di listino si risparmiano ben 200€. Inoltre, c’è la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 79,80€ al mese.

Hisense non ha bisogno di molte presentazioni: negli ultimi anni ha aumentato sempre di più la sua presenza in Europa e in Italia e lo ha fatto grazie a smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Anche questo smart TV QLED continua sul solco tracciato negli anni passati: pannello da 43" con risoluzione 4K Ultra HD, compatibile con HDR Dolby Vision e audio Dolby Atmos, sistema operativo proprietario che permette l’accesso a tutte le principali app di video streaming e non manca il supporto agli assistenti vocali per controllare il televisore con la propria voce. E poi le dimensioni sono molto compatte, ideali per chi ha un salotto non molto grande e con poco spazio a disposizione per un televisore.

Smart TV Hisense QLED da 43": caratteristiche e funzionalità

Se siete alla ricerca di uno smart TV lowcost, i prodotti Hisense sono tra i più importanti da tenere in considerazione. L’azienda ha da sempre puntato molto su questo aspetto ed è riuscita ad affermarsi nel panorama italiano, da sempre molto competitivo per quanto riguarda i televisori.

Il modello in offerta oggi ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K UltraHD. Il pannello è costruito con tecnologia Quantum DOT che garantisce colori più vividi e realistici, con dettagli mai visti in precedenza. Non manca il supporto all’HDR, al Dolby Vision e anche all’audio Dolby Atmos, in modo da avere una qualità da “cinema" quando si vedono film e serie TV.

La parte dedicata all’intrattenimento la si gestisce tramite il sistema proprietario VIDAA 5.0 che permette di installare decine di app, tra cui tutte quelle più importanti: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e YouTube. C’è anche il supporto ad Alexa e a Google Assistant: basta un semplice comando vocale per cambiare canale o per avviare un’applicazione. Lo smart TV è pensato anche per gli appassionati dei videogiochi: grazie alla modalità gaming la latenza si riduce e il gioco diventa super fluido. Infine, è compatibile con il nuovo digitale terrestre e c’è anche il bollino lativù 4K che garantisce sulle migliori caratteristiche tecnico-qualitative dei televisori.

Hisense QLED da 43" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Uno smart TV con pannello QLED a meno di 400€ è una vera offerta da non farsi sfuggire. Oggi troviamo il televisore Hisense 43" QLED a un prezzo di 399€, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di 200€, una cifra tutt’altro che da disprezzare. Amazon offre anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 79,80€ al mese. Lo smart TV viene venduto e spedito direttamente dalla piattaforma di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare solamente qualche giorno.

