Smart TV Hisense 43 pollici: con lo sconto Amazon va presa al volo

La Smart TV Hisense 43A6FG è un modello di fascia media per un utilizzo generalista, dal prezzo è contenuto e ora è anche in offerta su Amazon con un ottimo sconto

Quando si decide di acquistare una Smart TV, è sempre complicato districarsi tra le moltissime opzioni che offre il mercato che, soprattutto per la fascia intermedia, è davvero saturo di proposte più o meno interessanti.

Chi cerca un apparecchio per l’utilizzo quotidiano, affidabile e semplice da usare, può oggi scegliere Hisense 43A6FG, un buon televisore da 43 pollici pronto per regalare all’utente ore e ore di intrattenimento a un prezzo decisamente accessibile. Se a questo aggiungiamo l’offerta di Amazon, è possibile risparmiare un bel po’ sul prezzo finale.

Hisense 43A6FG – Smart TV 4K da 43 pollici – VIDAA 5

Smart TV Hisense 43 pollici: scheda tecnica

Il televisore Hisense 43 UHD 4K 2022 43A6FG ha uno schermo da 43 pollici con pannello LCD, risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel), refresh rate di 60 Hz. Questo modello è compatibile con i formati HDR, HDR10+, Dolby Vision e HLG.

Anche il comparto audio è di buona qualità ed è compatibile con il DTS VIRTUAL X per un’esperienza ancora più coinvolgente grazie alla virtualizzazione degli altoparlanti, che darà all’utente la sensazione di tridimensionalità del suono, esattamente come al cinema.

Il sistema operativo è VIDAA 5, sviluppato in casa da Hisense, e consente di accedere allo store digitale per scaricare le molte applicazioni a disposizione, tra cui ovviamente quelle per le piattaforme di streaming più famose come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, RaiPlay e Mediaset Extra.

Sul fronte delle connessioni, abbiamo tre porte HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR), una porta USB 2.0 e una USB 3.0, una porta Ethernet, il WiFi 5, il Bluetooth e l’ingresso ottico. Presenti naturalmente anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat. Perciò al momento dello switch-off questa Smart TV potrà essere utilizzata senza il bisogno di un decoder aggiuntivo.

Il televisore è anche pienamente compatibile con Alexa e Google Assistant e gli utenti potranno gestire le varie impostazioni utilizzando semplicemente i comandi vocali. Questo sistema permette anche di gestire, sempre con la voce, gli elettrodomestici, le prese e le luci smart presenti in casa e sincronizzati con uno dei due assistenti vocali.

Infine, non manca nemmeno una Modalità Gaming che rileva in automatico quando il televisore viene collegato a una console di ultima generazione, attivando automaticamente la funzione Auto Low Latency Mode per abbassare al minimo l’input lag e Variable Refresh Rate che garantisce un’esperienza di gioco più fluida.

Smart TV Hisense 43 pollici: l’offerta su Amazon

La Smart TV Hisense 43" UHD 4K 2022 43A6FG è un dispositivo di fascia media, perfetto per un utilizzo generalista tra piattaforme di streaming e canali in chiaro. Le funzionalità Smart e il design con le cornici estremamente sottili gli danno quel qualcosa in più che lo rende la scelta giusta per qualsiasi ambiente domestico e che gli consente di risaltare alla vista in tutta la sua eleganza.

Il prezzo di listino è di 329 euro, che per un apparecchio del genere è già pochissimo, tuttavia grazie all’ottima offerta di Amazon è possibile acquistarlo a 254,99 euro (-22%, -74,01 euro) e uno sconto del genere potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per tutti quei consumatori che attendono pazientemente il prodotto giusto per rinnovare le televisioni di casa.

Hisense 43A6FG – Smart TV 4K da 43 pollici – VIDAA 5