Honor 30 e Honor 30 Pro, caratteristiche svelate: come saranno

Sono Attesi per il prossimo 15 aprile, subito dopo le festività pasquali, i due nuovi modelli top di gamma del marchio Honor: Honor 30 e Honor 30 Pro. Fino ad ora le caratteristiche tecniche dei due nuovi device non erano ancora state svelate, ma a circa una settimana dal lancio ufficiale sono comparsi sul sito di certificazione TENAA tre nuovi dispositivi identificati con tre diversi numeri di serie che, secondo i soliti ben informati, dovrebbero corrispondere ai nuovi smartphone di fascia alta del brand Honor.

Le tre versioni certificate dal sito TENAA sono: EBG-TN00, EBG-AN00 relative al modello Honor 30 e EBG-AN10 che identifica il modello più performante, Honor 30 Pro. La differenza tra le due versioni, standard e Pro, è legata al comparto fotografico. L’Honor 30 è dotato di un sensore principale da 40 megapixel, l’Honor 30 Pro dispone, invece, del sensore Sony IMX700 da 50 megapixel. Ma la nuova serie Honor cela anche una novità: Honor 30 e Honor 30 Pro sarebbero equipaggiati con il processore Kirin 990 5G, lo stesso presente sul Huawei P40 e Huawei P40 Pro.

Honor 30 e Honor 30 Pro: specifiche tecniche

I nuovi smartphone Honor sfoggiano un display OLED con una diagonale di 6,57 pollici e una risoluzione FullHD+. Cuore pulsante della nuova serie Honor dovrebbe essere il processore Kirin 990 5G, supportato da 8 GB di memoria RAM e una capacità di archiviazione interna da 128 o 256 GB, espandibile con una nanoSD. Presente anche il lettore delle impronte digitali posizionato sotto il display. Batteria da 3.900 mAh e sistema operativo Android 10. Il comparto fotografico sarà costituito da un sensore principale da 40 megapixel, ancora sconosciuti gli altri sensori, sia per quanto riguarda il numero che i megapixel. Infine, fotocamera anteriore da 32 megapixel.

Identiche le specifiche tecniche della versione Pro, ad eccezione della presenza di una variante dotata di una RAM maggiore dalla capacità di 12 GB e del diverso comparto fotografico posteriore che, come anticipato, si caratterizza per l’impiego del sensore Sony IMX700 da 50 megapixel. Sempre sconosciuti, almeno per ora, gli altri sensori della fotocamera posteriore che verranno impiegati per la variante Pro.

Honor 30 e Honor 30 Pro: prezzo e data di uscita

Per ora ancora non si conoscono né la data di uscita né il prezzo dei due nuovi device marchiati Honor. Bisognerà attendere il 15 aprile, giorno del lancio ufficiale. Probabilmente lo smartphone debutterà prima in Cina per arrivare poi in Europa.