Honor 50 arriva in Italia: caratteristiche e prezzo

Presentato a metà giugno per il mercato cinese, è finalmente arrivato anche su quello globale (Italia inclusa) il nuovo Honor 50. Lo smartphone, che segna il ritorno di Honor nella parte alta del segmento dopo il tumultuoso addio a Huawei, non è dotato di un processore cinese (precedentemente Honor usava i Kirin di Huawei) ma di un assai più rassicurante chip di Qualcomm.

Rassicurante anche perché, a differenza dei dispositivi Huawei, quelli di Honor non hanno (almeno al momento) alcun limite per quanto riguarda il 5G. Dall’era Huawei, invece, Honor 50 eredita una forte attenzione per la qualità del comparto fotografico, sia posteriore che anteriore, e per quella dello schermo. Il risultato è un dispositivo che aspira ad essere definito premium, persino glamour in alcune colorazioni, e che ha un prezzo consono alla fascia: sopra i 500 euro. Forse troppi, alla luce del System on Chip che è veloce, ma non il più veloce disponibile al momento.

Honor 50: caratteristiche tecniche

Il modello Honor 50 appena arrivato in Italia è identico a quello lanciato in Cina e si basa sul chip Qualcomm Snapdragon 778G: non è un chip da top di gamma assoluti, ma da “quasi top“. Una nuova categoria, alla quale ci siamo dovuti abituare quest’anno a causa della ben nota crisi dei chip, che ha limitato la produzione dei processori più performanti.

Le configurazioni di memoria RAM e spazio di archiviazione di Honor 50 sono due: 6/128 GB e 8/256 GB. Lo schermo, curvo ai bordi, è un OLED da 6,57 pollici Full HD+, con refresh rate da 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco di ben 300 Hz.

La fotocamera frontale è da 32 MP, mentre le posteriori sono ben 4 e posizionate con un design “dual ring“, cioè a doppio anello. La principale è da ben 100 megapixel (f/1.9), l’ultra grandangolare è da 8 megapixel (f/2.2), quelle per le macro e la profondità di campo sono entrambe da 2 MP.

Buona la batteria e la ricarica: 4.000 mAh e 66 Watt.

Honor 50: disponibilità e prezzi

Il nuovo Honor 50 è arrivato in Italia, ma si potrà prenotare solo dal 1° novembre sul sito ufficiale di Honor. A partire dal 12 novembre, invece, sarà disponibile a tutti gli effetti sul sito ufficiale, su Amazon e negli store TIM, Vodafone e Wind 3.

Il prezzo di lancio, per la versione 6/128 GB, è di 529 euro. La versione 8/256 sale a 599 euro. I colori disponibili sono quattro: Emerald Green, Midnight Black e i due glitteratissimi Honor Code e Frost Crystal.