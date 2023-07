Honor 90 avrà un ottimo display

Fonte foto: Honor

Tra le novità della gamma Honor per quest’estate c’è spazio anche per il nuovo Honor 90 che sarà svelato in via ufficiale, nella sua variante “global”, il prossimo 6 di luglio, nel corso di un evento in programma a Parigi. Lo smartphone è già stato presentato in Cina lo scorso maggio. In attesa del lancio globale, spunta già un test in anteprima da parte di DxOMark che ha analizzato a fondo il display di Honor 90. Il nuovo dispositivo di casa Honor, secondo l’azienda specializzata in test hardware, ha un pannello di qualità davvero elevata.

Il display di Honor 90 secondo DxOMark

L’analisi di DxOMark del display di Honor 90 si chiude con un punteggio altissimo che conferma l’ottimo lavoro svolto dal brand con il suo nuovo modello di fascia media in arrivo a brevissimo anche in Europa. Lo smartphone ha ottenuto, infatti, un giudizio complessivo di 140 punti.

Si tratta di un risultato davvero ottimo che pone il nuovo modello di Honor al 1° posto del segmento di mercato “High-End” (modelli con prezzo tra 400 e 600 dollari), al pari di Google Pixel 7, e al 12° posto della graduatoria globale, appena 11 punti sotto gli smartphone in prima posizione, il Google Pixel Fold e l’Honor Magic5 Pro.

Secondo Thibualt Cabana, Display Evaluation Director di DxOMark, il nuovo smartphone di Honor: “ha un display piacevole, offrendo prestazioni complessivamente equilibrate nella maggior parte dei casi d’uso, con forti proiezioni di colori e leggibilità“.

Il display di Honor 90 è un AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 2.664×1.200 pixel, con una densità di 435 ppi, ed un refresh rate di 120 Hz. La luminosità massima del display è di 1.600 nit. Tra i pochi contro evidenziati da DxOMark nella sua analisi c’è una luminosità massima ridotta nell’utilizzo in ambienti esterni. In quasi tutti gli aspetti analizzati, invece, il pannello del nuovo modello di casa Honor ha superato i test con ottimi risultati.

Le altre specifiche di Honor 90

Honor 90 punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato grazie anche ad una scheda tecnica di buon livello per la fascia media. Lo smartphone arriverà sul mercato con il chip Snapdragon 7 Gen 1 e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66W. In Cina, lo smartphone è disponibile con varie combinazioni di RAM (12/16 GB) e storage (256/512 GB).

Il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore principale da 200 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. C’è poi la fotocamera anteriore, che è da ben 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13, con interfaccia utente MagicOS 7.1.

Honor 90, in Cina, ha un prezzo di partenza di 2.499 Yuan, pari a circa 330 euro. Per il mercato europeo, invece, il nuovo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino superiore ai 419 euro attualmente richiesti dal brand per il suo mid-range Honor 70 (Honor 80 non è arrivato in Europa). Ne sapremo di più il prossimo 6 luglio.